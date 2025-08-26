Podemos critica al PSOE por el bloqueo a la ley de bomberos y achaca al PP una "política criminal" con los incendios

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este martes que el PSOE lleva "ocho años bloqueando" la aprobación de la ley de bomberos, la precariedad con la que trabaja este colectivo y también la "política criminal" que achaca al PP en la gestión de los graves incendios forestales de este mes de agosto.

En declaraciones en el Congreso, antes de la reunión de la Diputación Permanente, Belarra acusado al PP de haber desmantelado los servicios públicos allí donde gobierna, mediante "privatizaciones" y "recortes".

"En las principales comunidades autónomas donde gobierna, solo en los dos últimos años ha recortado mil plazas en brigadistas y agentes forestales", ha apuntado, incidiendo en que esa política de recortes tiene como consecuencia que no se pueden afrontar como se debe situaciones críticas como las de este verano. "Es la misma gestión homicida de Ayuso con las residencia y de Mazón con la dan", ha apostillado.

Pero, a su juicio, el "problema" es que frente a esa "política criminal" hay un Gobierno central que "no está a lo que tiene que estar, no hace nada y no protege los servicios públicos como debería".

LAMENTABLES CONDICIONES LABORALES

En este contexto, ha recordado que el PSOE lleva "ocho años bloqueando" la ley de bomberos en el Congreso, que tiene "en condiciones lamentables y semiprivatizadas" a los brigadistas forestales que, desde su punto de vista, "deberían ser empleados públicos" y que también en comunidades socialistas se contrata a este personal sólo en verano.

"Quiero recordarle al bipartidismo que los incendios se apagan en invierno con prevención", ha añadido Belarra, antes de tachar de "insensatez" que haya sido el PP el que fuerce la comparecencia de los ministros implicados en la gestión de incendios en el Senado, cuando, a su juicio, deberían dar explicaciones 'motu proprio' y acudir al Congreso.