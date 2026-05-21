Podemos descarta lawfare en la imputación de Zapatero, se desmarca de rescate de Plus Ultra y pide explicaciones al PSOE

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha admitido este jueves que hay indicios "preocupantes" en el auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', por lo que ha negado que haya 'lawfare' en esta ocasión, y ha exigido explicaciones al PSOE.

En este sentido, el dirigente morado se ha desmarcado del rescate aprobado en 2021 para la aerolínea cuando formaban todavía parte del Gobierno, al enfatizar que esa decisión la adoptó el ala socialista del Ejecutivo.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Fernández ha asegurado que mientras que hay una "guerra sucia judicial" contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, el caso de Zapatero "contiene muchos indicios" y "apunta a cuestiones que son preocupantes".

De este modo, ha pedido que el expresidente socialista aclare "de manera pormenorizada" todo lo relacionado con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia el próximo 2 de junio, día en el que juez José Luis Calama le ha citado.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez haya "entrado en la lógica del 'Y tú más'" a la hora de responder a las preguntas sobre la imputación de su exlíder durante la sesión del control del Congreso del miércoles, ya que considera que "la izquierda no tolera este tipo de comportamientos" que, además, "son muy dudosos y pondrían incurrir en ser delictivos".

Por eso, ha concluido avisando de que "hay varios asuntos que tendrían que ser explicados" tanto por parte del expresidente como del PSOE.

DESMARCA A PODEMOS DEL RESCATE DE PLUS ULTRA

Dicho esto, preguntado por el rescate de Plus Ultra que se aprobó cuando Podemos todavía formaba parte del Gobierno de coalición, Fernández ha desmarcado a su partido, asegurando que se llevó a cabo desde carteras dirigidas por los socialistas, como Hacienda e Industria, o también organismos como la SEPI; ninguna en manos de la formación morada.

Por otra parte, y pese a estar "muy lejos" del Gobierno de Sánchez en materia de defensa o vivienda, ha negado que vayan a apoyar una moción de censura. "Nosotros no estaremos jamás en una operación junto con el PP y con Vox para propiciar absolutamente nada", ha espetado el portavoz de Podemos que, no obstante, ha reconocido que la legislatura se le está haciendo "muy cuesta arriba".