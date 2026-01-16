Podemos dice que Machado "se ha arrastrado como un gusano" ante Trump al entregarle su medalla del Nobel de la paz

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la opositora venezolana María Corina Machado "se ha arrastrado como un gusano lamiendo las botas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su encuentro en la Casa Blanca y entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz.

"María Corina Machado se ha arrastrado como un gusano lamiendo las botas a Trump, siendo una vendepatrias, y Trump le ha sometido a una humillación histórica", ha indicado en la red social 'X' y en las que recoge también unas declaraciones en este sentido a la cadena 'Cuatro'.

El presidente norteamericano confirmó este jueves haber recibido de manos de María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro mantenido con la opositora venezolana en Washington, pese que la Fundación Nobel recordó la semana pasada que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

"María Corina Machado no tiene ningún tipo de dignidad y la humillación que le ha sometido Trump es histórica y el ridículo que ha hecho María Corina Machado es histórico", ha agregado el también secretario de Organización de Podemos.