Podemos dice que "el tiempo de Sánchez ha terminado" tras la "traición" del PSOE por la corrupción de Ábalos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que "el tiempo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha terminado" por la "traición" del PSOE al electorado progresista tras la condena por la corrupción que sentencia al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

"El tiempo de Pedro Sánchez ha terminado porque ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio y que esperaba otra cosa de él", ha señalado Belarra en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press', en las que ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo que también condena al exasesor de Ábalos Koldo García a 19 años y ocho meses de cárcel y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio.

La líder de Podemos ha apuntado que siente una "decepción enorme", al igual que "muchísima gente en este país", porque entendía que el PSOE "había aprendido algo después del 15-M" sobre la corrupción del bipartidismo que a su juicio también afecta al PP.

"Lo que estamos viendo revela que la corrupción forma parte de la manera de gobernar del bipartidismo con empresarios, con gente muy poderosa económicamente que compra a políticos del bipartidismo porque están a la venta", ha dicho Belarra.

Al respecto, ha contrapuesto al PSOE y PP con Podemos, un partido que tiene "experiencia de gobierno" y "cero casos de corrupción porque no todo el mundo es igual". "Se puede gobernar para la gente sin meter la mano en la caja y, lamentablemente, esos partidos no son ni el PP ni el PSOE", ha aclarado la dirigente de la formación morada, quien cree que estos dos grande partidos no está ninguno para dar "muchas lecciones".

SÁNCHEZ TIENE ATADO SU FUTURO A LA CORRUPCIÓN

Belarra considera que a los condenados en este caso de corrupción no se les habría "abierto ninguna puerta si no fuera" porque Ábalos "formaba parte del Gobierno, tenía acceso a Pedro Sánchez y eso les daba un poder" que les permitía "operar y meter la mano en la caja".

Para la líder de Podemos, el jefe del Ejecutivo "tiene atado su futuro a todos estos casos de corrupción" incluyendo también el que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el 'Plus Ultra'.

Preguntada por si Sánchez debe dimitir hoy, Belarra ha señalado que lo que ha demostrado el presidente del Gobierno "es que no va a tomar cualquier decisión por los intereses generales de este país, sino por sus intereses personales y partidistas". "Y eso es la peor noticia para el presidente de un país que quiere ser una democracia", ha exclamado.

Belarra ha señalado que le da igual "que se vaya hoy o dentro de unos meses" porque, en su opinión, el tiempo político de Pedro Sánchez "ha terminado porque ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio".

"El problema es la traición tan profunda a toda la gente progresista que pensaba que votar al PSOE era votar sanidad pública, educación pública, que la vivienda sea más barata, y que lo que se está encontrando son gravísimos casos de corrupción", ha reprochado.