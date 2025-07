Podemos eleva sus exigencias para los PGE de 2026: Salir de la OTAN y revertir el gasto militar

Cree que Gobierno está "moribundo" y muestra su "parálisis" al aplazar el debate sobre la reducción de jornada en el Congreso

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que Podemos elevará sus exigencias al Gobierno en caso de que presente nuevos Presupuestos Generales del Estado en el año 2026, al reclamar la salida de la OTAN y la reversión de la subida del gasto militar junto a sus demandas ya conocidas de romper relaciones diplomáticas con Israel y bajar un 40% el alquiler por ley, entre otras.

De todas formas, ha ironizado que en lo que va de legislatura ha visto a "más Papas que presupuestos de Pedro Sánchez" y ha lanzado que el Gobierno está "moribundo", "con respiración asistida" y "en la UCI". Y también alude a su "parálisis" a tenor de su decisión de aplazar a la vuelta del verano el debate en el Congreso sobre las enmiendas a la totalidad de la reducción de jornada laboral.

En una entrevista con Europa Press, Fernández ha apuntado que "duda muchísimo" de que el Gobierno presente nuevas cuentas públicas para el año que viene, aunque ve a Sánchez decidido a seguir "con o sin presupuestos" pese a que resulte "escandaloso" que el PSOE incumpla ese mandato constitucional.

Aún así, ante el "hipotético caso" de que el Ejecutivo presente unos nuevos PGE en el Congreso, Podemos mantiene sus exigencias ya conocidas de medidas frente al Estado "genocida" de Israel, la prohibición de la compraventa de viviendas que no sean para residir, expropiar el 50% de las viviendas a grandes tenedores para ponerlas en alquiler social o una moratoria a los pisos turísticos como mínimo hasta el año 2028.

Y ante la tesitura actual, según ha remarcado, habría que incluir la salida de España de la OTAN, acabar con el "régimen de guerra" y "poner fin al incremento del gasto militar que ha llevado a cabo el Gobierno".

LA "IMPOTENCIA" DEL BIPARTIDISMO

El dirigente morado ha diagnosticado que esta legislatura constata la "impotencia" del bipartidismo, dado que el PP carece de apoyos para una moción de censura y Sánchez sería "incapaz" de sacar adelante una cuestión de confianza.

Todo ello motiva una situación de "bloqueo y parálisis absoluta", pero ha manifestado que la posibilidad de convocar elecciones o no es una prerrogativa que "está en manos" exclusivamente del presidente, por lo que su formación está centrada en armar una alternativa de izquierdas y "limpia" al bipartidismo.

Y es que Fernández ha recriminado al jefe del Ejecutivo que ahora mismo está "atrincherado" en el Gobierno y quiere seguir gobernando sin pararse a solucionar los problemas que tiene España, que bajo su criterio son "muchos".

"Vemos que en el Congreso el PP y el PSOE se tiran a la corrupción a la cabeza en el paroxismo del 'Y tú más', pero no se habla de la vivienda, el principal problema del país", ha criticado Fernández, quien ha denunciado que ya se están produciendo "recortes" y que se han eliminado ayudas al transporte público desde el 1 de julio.

"INACCIÓN ABSOLUTA" Y "PARÁLISIS GALOPANTE"

A su vez, la decisión del Ministerio de Trabajo de posponer tras el verano el debate sobre la reducción de jornada a 37,5 horas es, a su juicio, el "ejemplo paradigmático" de este Gobierno de "titulares", de "inacción absoluta" y de "parálisis absoluta galopante", pues lleva dos años anunciando esta medida pero que ya ha incumplido su propio compromiso de bajar a 38,5 horas la jornada laboral en 2024.

Aunque el estado de las negociaciones sobre la jornada laboral con los grupos parlamentarios debe aclararlo el departamento que dirige Yolanda Díaz, Fernández ha dicho que Podemos, aunque la ve "algo insuficiente", tiene intención de apoyarla pero en el caso de Junts no parece que haya consenso.

Eso sí, en el caso de que los de Carles Puigdemont acaben entrando en el acuerdo quieren ver el texto final para escudriñar si la "influencia" de los postconvergentes puede "menoscabar" la medida, según ha añadido.

También ha resaltado que una de las causas de esta inacción es, en su opinión, la "expulsión" de Podemos del Gobierno por parte de PSOE y Sumar, cuando en la legislatura pasada eran el "motor" del Ejecutivo y conseguían "armar mayorías parlamentarias que parecían imposibles".

VENDRÁN MÁS RECORTES

"Nos expulsan del Gobierno porque Pedro Sánchez estaba incómodo y no podía dormir por las noches porque Podemos estaba en el Gobierno, pero sí podía dormir con Ábalos y con Cerdán", ha reprochado el coportavoz de la formación morada, que ha vuelto a diagnosticar que la legislatura en términos progresistas está "acabada" y "muerta".

Aparte, el coportavoz de Podemos ha denunciado que el Ejecutivo está en una deriva militarista, comprometiéndose con la OTAN a incrementar en 14.000 militares más el Ejército cuando el país lo que necesita son "más médicos, enfermeras, bomberos o docentes".

Y lo peor, sostiene, es que el PSOE coincide con el PP al apostar "todo" al rearme y el apoyo a la OTAN, algo que "va a provocar tremendos recortes" que ya se están viendo en el Estado del Bienestar. Es más, Fernández ha alertado de que los recortes se van a "agudizar todavía mucho más" y ha augurado que los ajustes "salvajes" que ha emprendido Francia también pasarán en España, dado que Sánchez firmó compromisos de gasto militar con la OTAN.

"MAQUILLAJE" ANTICORRUPCIÓN

También ha desdeñado como "medidas de maquillaje" el plan anticorrupción que anunció el presidente el pasado 9 de julio en el Congreso, al criticar que a día de hoy el PSOE no se ha comprometido a devolver "hasta el último céntimo de euro robado" en las "mordidas" de la trama Koldo, no se ha comprometido a excluir a Acciona de todo contrato público ni de hacer una "investigación exhaustiva" en todos los territorios donde gobernó para esclarecer si ha habido más irregularidades.

"No es el caso Cerdán, no es el caso Koldo y no es el caso Ábalos, es el caso PSOE y a mayor abundamiento están imputados también la expresidenta de Adif y el exdirector general de Carreteras", ha enfatizado el dirigente morado.

De hecho, ha asegurado que una de las claves de que la legislatura en clave progresista esté "finiquitada" es, aparte de su deriva en gasto militar, es el caso de "corrupción flagrante" que afecta a excargos relevantes del PSOE.

Al respecto, ha señalado que en el Gobierno deben estar "rezando que no aparezca otro informe de la UCO" aunque Podemos sospecha que habrá más. "A ver qué consejo de la chistera se saca Sánchez" si ocurre", ha concluido.