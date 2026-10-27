Podemos enmarca a Frente Amplio en el "bipartidismo 2.0" tras su alianza con el PSOE para las listas al Senado

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vinculado a Frente Amplio con un nuevo "bipartidismo 2.0" tras su pacto con el PSOE para las listas conjuntas al Senado y ha subrayado que su alianza con ERC es la alternativa de la izquierda "valiente" sin sometimiendo a los socialistas.

"La única alternativa posible en estas elecciones generales es ese equipo que han conformado Irene Montero (candidata de Podemos) y Gabriel Rufián (cabeza de lista de ERC) y que es el único que puede representar verdaderamente una alternativa a ese bipartidismo, encarnado por un lado por el PP y Vox y, por otro lado, por el PSOE y el Frente Amplio", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso.

Belarra ha defendido que Podemos demostró su disposición a llegar a los acuerdos "más amplios posibles" en candidaturas lo "más ambiciosas y valientes posible", que se plasman en sus pactos que han sido un "éxito" con ERC en Cataluña, con Nueva Canarias en el archipiélago, con Compromís en Comunidad Valenciana y con Ara Més en Baleares. En las confluencias de los tres últimos casos también están presentes en esas candidaturas partidos de Frente Amplio.

También ha resaltado que Podemos ha conseguido que Rufián juegue un "un rol a nivel nacional" en estas elecciones sin abandonar su partido, que es lo que anhelaba mucha gente de izquierdas. Es más, ha insistido en que ese tándem "puede devolver esperanza" a la izquierda, ante la "involución" que supondría un Gobierno de PP y Vox pero también ante un PP que no sirve para resolver los problemas de fondo que llevan a la mayoría de la derecha en las encuestas.

"Esta película ya la hemos visto varias veces y mucha gente puede encontrarse el día después de las elecciones viendo que ha votado al PSOE y que su voto sirve para que gobierne el PSOE en solitario. Que es la siguiente pantalla después de lo que viene en estas elecciones generales es pedirle a la gente el voto al PSOE para que después se abstenga para que gobierne el PP, algo que ya pasó cuando entramos nosotros en este Congreso", ha exclamado para recordar la abstención del PSOE a la investidura del expresidente Mariano Rajoy.

EL GOBIERNO "HA FALLADO"

En contraposición, ha afirmado que la forma de frenar a la derecha es con "valentía" en la izquierda y no un Gobierno que "no ha dado respuesta a la crisis de vivienda" y "ha hecho el mayor rearme de la historia" de España.

Belarra ha concluido para desgranar que también explicarán en campaña "qué es lo que hay detrás de los acuerdos que se han concluido y que revelan ese 'bipartidismo 2.0' que conforman el PP y Vox, por un lado, y PSOE y Frente Amplio por otro (en el Senado)".

"Es una evidencia que, particularmente IU, puesto a elegir entre acordar con Podemos en los territorios y pactar con el PSOE, ha elegido pactar con el PSOE. Nosotros no compartimos esa estrategia porque pensamos que la solución a los problemas de la gente no pasa por más PSOE, pasa por una que sea realmente valiente", ha zanjado.