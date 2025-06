Podemos exige a Sánchez que "no firme ningún acuerdo" y asegura que el pacto con la OTAN "se pagará con recortes"

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no firme ningún acuerdo" porque, a su juicio, "está poniendo a nuestro pueblo en serio riesgo", tras el anuncio del pacto con la OTAN para no subir al 5% el gasto en defensa de España.

"Comprometerse con los objetivos de la OTAN implica enormes aumentos del gasto militar y participar de las guerras ilegales de Donald Trump, como los ataques a Irán. Exigimos a Pedro Sánchez que no firme ningún acuerdo porque está poniendo a nuestro pueblo en serio riesgo", ha señalado Belarra en un mensaje a través de la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que líder del Ejecutivo haya revelado este domingo un pacto con la OTAN a través del cual España no incrementará su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y dedicará el 2,1%.

El pasado jueves Sánchez envió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que le trasladó que España no podía comprometerse a un aumento del 5% en la cumbre de la semana que viene, planteándole o que bien se hiciese una excepción o que el objetivo fuese "opcional".

MONTERO ASEGURA QUE EL PACTO "SE PAGARÁ CON RECORTES"

Por su parte, la secretaria política de Podemos y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ha asegurado que "más allá del titular" existe "un aumento de gasto militar" que, en su opinión, "se pagará con recortes".

"El Gobierno acepta un aumento de gasto militar, aunque flexible, y cumplir los objetivos de la OTAN. Más allá del titular, hay aumento de gasto militar que se pagará con recortes. Y estar en la OTAN sigue siendo un peligro para España porque haremos las guerras que Trump ordena", ha expresado Montero, también en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que "después del ataque ilegal de EEUU e Israel a Irán, queda claro que ser sus aliados es un grave peligro", alegando que "rearme y OTAN no sirven para defendernos sino para hacer sus guerras". "Hay que salir de la OTAN, impedirles el uso de nuestras bases militares y embargo de armas a los genocidas", ha remarcado.

Con ello, ha compartido las palabras de Belarra y ha indicado que Sánchez "no debe firmar este acuerdo en la próxima cumbre de la OTAN", defendiendo que España "es un país de paz". "Comprometerse con esta alianza criminal no nos protege, nos lleva a la guerra de la mano de EEUU e Israel, las mayores amenazas a la seguridad mundial (...) No queremos otro Irak ni otro 11M", ha advertido.