Podemos insiste en que votará contra el acuerdo PSOE-Junts y sólo se sentaría a hablar si se aprueba la ILP de migrantes

Fernández detalla que han recibido llamadas de los de Puigdemont en las últimas horas pero duda que apoyen la regularización de migrantes

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha puesto como condición la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a regularizar a medio millón de personas extranjeras para tener "otro tipo de disponibilidad" y comenzar a hablar del acuerdo de PSOE y Junts para delegar competencias de migración a Cataluña, aunque ha reafirmado que ahora su postura es votar en contra de la proposición de ley de socialistas y postconvergentes.

Así lo ha trasladado este miércoles el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, donde ha reclamado "de manera urgente" que se apruebe la ILP de regularización extraordinaria de migrantes "que el PSOE lleva más de un año aparcando en un cajón", como punto de partida para dialogar sobre la delegación de competencias a Cataluña.

"En el momento en el que se apruebe esa regularización extraordinaria de personas migrantes, que consideramos que no va a contar con los votos favorables de Junts, porque Junts es un partido abiertamente anti-inmigración, si esa regularización se aprueba, a partir de ahí podríamos tener otro tipo de disponibilidad", ha declarado.

Fernández ha insistido en que Podemos votará "radicalmente en contra" del acuerdo entre PSOE y Junts si el texto se mantiene como está actualmente, además de no presentar ninguna enmienda a la proposición de ley, puesto que, a su juicio, es evidente que este "normaliza" y "legitima" el racismo.

"El texto como está actualmente, podemos aseverar que vamos a votar radicalmente en contra y que desde luego con nuestros votos no se va a aprobar una proposición de ley que no implica descentralizar competencias sino que implica descentralizar el racismo", ha sentenciado.

NEGOCIACIONES CON JUNTS

Preguntado por si han recibido llamadas en las últimas horas de Junts para cambiar su posición, Fernández ha dicho que han recibido algún mensaje, pero que su posición sigue siendo clara, nítida y cristalina: "Con los derechos humanos no se negocia y nosotros lo que queremos que se implemente inmediatamente es esa regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes".

Sobre si el voto favorable de Junts a la ILP de migrantes cambiaría su opinión, ha afirmado que tiene muchísimas dudas que vaya a hacerlo: "Estamos prácticamente seguros que Junts no va a votar a favor de la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes por el simple hecho de que Junts está llevando a cabo políticas claramente antiinmigración".

"Es un paso previo ineludible para podernos siquiera sentarnos a negociar, pero como digo, Junts creemos que no va a votar a favor", ha añadido, señalando que el PSOE también tiene una política migratoria que concuerda con la decisión de delegar competencias con un partido "racista", alegando que cualquiera que lea el acuerdo entre socialistas e independentistas "verá que se compran discursos y marcos directamente de extrema derecha".

"Se habla abiertamente de que la inmigración pone en cuestión la sostenibilidad en Cataluña, se habla abiertamente de que la inmigración es una amenaza para la identidad y para la lengua en Cataluña, se dice claramente que la inmigración impacta directamente sobre los servicios públicos en Cataluña", ha enumerado en otras entrevistas en 'La 2' y 'Ràdio 4' y en 'Ser Catalunya'.

También ha detallado que el PSOE se niega a prohibir las devoluciones en caliente, a cerrar los Centros de internamiento de extranjeros (CIE), continúa con redadas racistas y lleva un año aparcando en el Congreso la ILP de migrantes, en sus palabras. Con ello, ha reprochado también a los socialistas que, a través de este acuerdo, lleven a cabo una política migratoria que "vulnera los derechos humanos".

"No es casualidad que hace diez días el PSOE se abstuviese a una proposición no de ley de Podemos que pretendía la regularización extraordinaria de personas migrantes. No es casualidad que Junts directamente votase en contra de nuestra proposición. Y no es casualidad que el señor Salvador Illa haya llegado a decir, y cito textualmente, que a Cataluña no puede venir todo el mundo, que eso no puede ser", ha recalcado.

"SI PP Y VOX NO VOTAN A FAVOR ES POR TACTICISMO"

Fernández también ha reaccionado a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que el acuerdo de PSOE y Junts es "una humillación". En opinión del portavoz de Podemos, los 'populares' "están jugando" puesto que su política "coincide al cien por cien" con el texto del pacto.

"El señor Feijóo y el Partido Popular e incluso Vox están absolutamente de acuerdo con lo que expone esta proposición de ley. Si no votan a favor no es por coincidencia política ideológica, si no votan a favor de esto es por tacticismo", ha esgrimido, ironizando que quizás el Gobierno debería buscar los votos de PP y Vox, porque tal y como está escrito "no van a contar" con los votos de Podemos.