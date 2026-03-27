Podemos lamenta que Sánchez no haya aprovechado para relevar a Robles y Marlaska: "Son claramente de derechas"

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). Sánchez comparece en un pleno extraordina - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya aprovechado los cambios que ha tenido que hacer en su Gabinete para relevar a los titulares de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande Marlaska, a los que considera "claramente de derechas".

En declaraciones a la prensa ante el Congreso, Fernández ha señalado que la obligada remodelación tras la salida de la ya ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero no ha aportado "ninguna novedad".

A su juicio, el ascenso del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la Vicepresidencia Primera y el nombramiento de Arcadi España como nuevo responsable de Hacienda es "más de lo mismo". "Es una continuidad absoluta respecto a la dinámica y a la línea de funcionamiento del Gobierno", ha apuntado.

En este contexto, ha recriminado al presidente que mantenga a Robles y Marlaska: "Pedro Sánchez ha desaprovechado la oportunidad para sacar del Ejecutivo a dos personas que son claramente de derechas y que llevan a cabo políticas de derechas. En el caso del señor Marlaska, permitiendo radar a racistas en nuestro país y permitiendo la brutalidad en determinadas ocasiones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha agregado, tras la detención este jueves del dirigente 'morado' Serigne Mbaye.