Podemos pide que se autorice instalar pantallas gigantes para ver partidos de fútbol cruciales aunque se oponga LaLiga

Varios aficionados ven la final de la UEFA Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, en el estadio de fútbol de Vallecas, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos reclama en el Congreso medidas para evitar que los aficionados de fútbol sufran precios "abusivos" en desplazamientos para seguir a sus equipos y que se permita instalar pantallas gigantes para seguir de forma gratuita de partidos de especial relevancia social para un territorio, como pueden ser los ascensos de competición.

De esta forma, exige que se atienda a la visión social de estos partidos en un determinado territorio para permitir ese visionado masivo del encuentro, evitando así que LaLiga pueda vetar este tipo de 'fan zone'.

Así lo plantea la formación mediante una proposición no de ley, registrada en la Cámara Baja y en la que pide un nuevo marco normativo que garantice el "acceso social" al deporte profesional, es decir, que los aficionados puedan disfrutar del fútbol en "condiciones de igualdad" tanto en sus propias ciudades como a la hora de desplazarse a otras provincias para seguir a sus equipos.

La iniciativa suscrita por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, demanda entre otras cuestiones que se permita instalar pantallas gigantes y zonas de congregación de hinchas en espacios públicos municipales para determinados eventos e impedir que haya precios "abusivos" en los viajes que realizan.

PROTEGER EL FÚTBOL DE "DINÁMICAS MERCANTILES"

El partido 'morado' argumenta que su iniciativa surge después de episodios que ponen de manifiesto la necesidad de "proteger el fútbol de dinámicas mercantiles".

Por ejemplo, apunta que La Liga ha impedido que distintos ayuntamientos, como es el caso de Málaga o Las Palmas de Gran Canaria, instalen pantallas de grandes dimensiones para seguir partidos en los que sus equipos se jugaban ascender o permanecer en una determinada categoría, aludiendo a la protección de los derechos audiovisuales y sus expectativas de negocio.

Todo ello, ahonda Podemos, pese a que LaLiga gestiona un modelo de derechos audiovisuales que genera "unos 2.000 millones de euros anuales en ingresos" y a que la instalación de dichas pantallas "no tendría ningún impacto significativo en sus ingresos".

De esta forma, pauta que esa declaración de interés público se regule mediante un proceso administrativo que garantice seguridad jurídica, proporcionalidad, la coordinación entre las entidades organizadoras de las competiciones y el respeto a los derechos audiovisuales.

Además, alerta que los aficionados se han enfrentado a "desmesurados incrementos de precios en vuelos, trenes y otros medios de transporte" coincidiendo con encuentros de especial relevancia deportiva, impidiendo que las aficiones acompañen a sus equipos.

En consecuencia, la proposición pauta establecer un sistema de alerta de incremento de precios de transportes y explorar protocolos con Renfe y Aena para crear "tarifas estables o bonificadas para aficiones visitantes", "cupos de plazas a precio regulado en desplazamientos deportivos de alta demanda" y refuerzos de capacidad en "fechas de especial concentración de movilidad".

Con todo ello, Podemos propone "prevenir dinámicas especulativas o abusivas" en los precios mediante la mediación entre el Gobierno y operadores de consumo, explorar acuerdos para crear tarifas estables.

La proposición, consultada por Europa Press, solicita estudiar la creación de la figura de "evento deportivo de especial interés público", que permita la retransmisión pública gratuita en espacios municipales de determinados acontecimientos deportivos profesionales, en condiciones reguladas.

"LOS AFICIONADOS SON LOS QUE MANTIENEN VIVO EL FÚTBOL"

También pide establecer, a través del Consejo Superior de Deportes, criterios objetivos para la declaración de dichos eventos, que podrán incluir el carácter decisivo de la competición (ascensos, permanencia o eliminatorias) y valorar el impacto social y territorial del evento --relevancia excepcional para una comunidad o afición concreta--.

"El fútbol no puede quedar secuestrado por una lógica en la que siempre se impongan los intereses económicos. Las aficiones son quienes mantienen vivo el fútbol. No tiene sentido que cuando llega un momento histórico para una ciudad se impida a sus vecinos reunirse en una plaza para verlo juntos. La pasión de la gente debe estar por encima del lucro", señala el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, en declaraciones remitidas a los medios.