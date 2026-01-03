Podemos pide en el Congreso rechazar el ataque de EEUU a Venezuela, exigir la liberación de Maduro y salir de la OTAN

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado este sábado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno exprese su rechazo al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, exija la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, rompa relaciones con Washington mientras persistan este tipo de agresiones y ponga en marcha los trámites necesarios para la salida de España de la OTAN.

La iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, insta al Ejecutivo a expresar públicamente su rechazo a lo que califica como una agresión militar "ilegal e injustificada" contra la República Bolivariana de Venezuela, por constituir, según el texto, una "grave violación" del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, Podemos reclama que el Gobierno exija la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, así como que se garantice su retorno seguro a territorio venezolano.

RUPTURA DE TODA RELACIÓN DIPLOMÁTICA CON EEUU

La PNL también pide la ruptura de las relaciones diplomáticas, políticas y militares con Estados Unidos mientras persistan "las agresiones, amenazas e injerencias" contra Venezuela y otros pueblos soberanos, y plantea iniciar los trámites necesarios para la salida de España de la OTAN, en coherencia con una política exterior basada en la paz, el multilateralismo y la no participación en alianzas militares de carácter ofensivo.

Además, la formación solicita que España promueva, en el seno de la Unión Europea y de los organismos internacionales, iniciativas orientadas a frenar la escalada militar, restablecer el respeto al Derecho internacional y favorecer soluciones políticas, pacíficas y justas a los conflictos internacionales.

La iniciativa concluye con la petición de reafirmar la solidaridad del pueblo español con el pueblo venezolano "y con todos los pueblos que sufren políticas de agresión, injerencia y guerra por parte de Estados Unidos, defendiendo su derecho a la autodeterminación y a decidir libremente su futuro".

ACTO DE AGRESIÓN "PREMEDITADO"

En la exposición de motivos, Podemos sostiene que el ataque estadounidense fue "unilateral e injustificadamente" contra objetivos civiles y militares en Venezuela y que constituyó un "acto de agresión premeditado" que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.

Según la proposición, la ofensiva tendría como objetivo último la "usurpación y saqueo" de los recursos estratégicos venezolanos, como el petróleo y minerales esenciales, así como la "aniquilación" de la independencia política de una nación soberana, enmarcándose en una estrategia de injerencia contra los pueblos de Iberoamérica.

Podemos afirma que España, como país comprometido con la paz y con profundos lazos con América Latina, no puede "permanecer impasible" ante este tipo de agresiones y debe adoptar una posición clara en defensa de la legalidad internacional, la paz y la soberanía de los pueblos.