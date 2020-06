Podemos rechaza la entrada de Montilla y Blanco en Enagás y pide legislar contra las puertas giratorias

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este lunes la entrada de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla en el Consejo de Administración de Enagás, y ha defendido la necesidad de legislar contra lo que su formación denomina "puertas giratorias".

"No nos parece que sea una buena práctica en democracia", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el fichaje que se conoció hace unos días de Montilla y Blanco en el citado Consejo de Administración, que se produjo junto al de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos.

Echenique ha reafirmado que la posición de Podemos respecto a la práctica que supone que "altos cargos de Gobiernos anteriores pasen a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresa" es "bien conocida" --la formación morada hizo de la prohibición de las llamadas "puerta giratorias" uno de sus principales caballos de batalla" desde su nacimiento en 2014--.

"NO SE TRATA DE PERSONALIZAR"

Preguntado en concreto sobre el caso de los socialistas Blanco y Montilla --tendiendo en cuenta que ahora Podemos comparte Gobierno de coalición con el PSOE--, Echenique ha señalado que "no se trata de personalizar", pero ha abogado por prohibir las "puertas giratorias".

"No se trata de personalizar. Nuestro planteamiento es general y he sido cristalino. Creo que personas que han tenido altas responsabilidades en Gobiernos del Estado, que han sido ministros o presidentes de Comunidades Autónomas no deberían entrar a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresas con grandes salarios", ha enfatizado.

Así, ha defendido que "eso habría que evitarlo y habría que legislar para que haya incompatibilidades claras en este sentido. "Sean estas personas del PP, del PSOE, del PNV o de Junts", ha apostillado.

Precisamente el pasado jueves el grupo de Catalunya En Comú Podem en el Parlamento catalán registró una proposición de ley en esta cámara para prohibir las "puertas giratorias" para los expresidentes de la Generalitat, y que no puedan entrar a formar parte de consejos de administración de grandes empresas y de las del Ibex 35, tras conocerse el fichaje de Montilla.

Eso sí, Echenique ha defendido que esto no tiene nada que ver con que el Gobierno nombre cargos de confianza, como hacen "todos los gobiernos". "Es obvio que un ministro o un secretario de Estado tiene que formar sus equipos con persona, por un lado con solvencia técnica, y por otro, de confianza", ha afirmado.

"Esto es lógico y sería impensable formar gabinete con gente en la que uno no confía. Esto cuando lo hace un gobierno de derechas no merece ni medio titular, y cuando lo hace un gobierno progresista hay portadas con enchufes gigantes. Hay una doble vara de medir", ha criticado.