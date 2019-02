Podemos se reivindica como "el voto más útil" para que los "reaccionarios" no lleguen al Gobierno

Actualizado 15/02/2019 14:23:25 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Reacciones tras convocar elecciones Sánchez el 28 de abril, en directo

La portavoz parlamentaria y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este viernes que están "preparados" para salir a ganar las elecciones generales y que, además, son "el voto más útil" para evitar la llegada de los "reaccionarios" al Gobierno, para que el diálogo con Cataluña sea "una realidad", y "para que cambie la vida de millones de personas".

"Por lo tanto, nosotros estamos preparados desde hace meses para salir a ganar y el 28 de abril saldremos a ganar", ha manifestado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos de la calle Princesa de Madrid, para valorar el anuncio de elecciones anticipadas realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo, la dirigente de Podemos ha afirmado que asumen esta nueva cita con las urnas como una "oportunidad" para conseguir que Unidos Podemos sea "la fuerza mayoritaria del bloque progresista", porque es la vía para conformar un Gobierno que "aplique con contundencia y solidez cambios en la vida de las personas".

"Ahora España tiene la oportunidad de votar para decidir una cosa muy importante: que no vuelvan, y seguir mejorando la vida de la gente. El voto más útil para hacer políticas que cambien la vida de la gente, para que el diálogo sea una realidad, y no sólo palabras vacías, y para que los reaccionarios no gobiernen es el voto a Unidos Podemos", ha defendido.

En este sentido, ha sentenciado que el fracaso de los Presupuestos ha puesto en evidencia la debilidad del Gobierno en solitario del PSOE y ha defendido la necesidad de que Unidos Podemos se convierta en la opción progresista mayoritaria para liderar el futuro Ejecutivo, aunque sea de coalición.

"GOBIERNO DÉBIL"

"El Gobierno se ha revelado débil y ha demostrado claramente sus límites para gobernar en solitario, no sólo porque no ha sabido sacar adelante los Presupuestos sino por termina su mandato con el diálogo con Cataluña absolutamente roto", ha criticado Montero, en un claro intento de marcar distancias con el PSOE.

De hecho, la portavoz parlamentaria ha defendido que "los cambios y mejoras en la vida de la gente" que se han producido en los ochos meses del Gobierno de Sánchez "se deben al empuje de los pensionistas, de las mujeres y del trabajo institucional de Unidos Podemos en el Congreso".

"Todos los logros sociales de los que presume el Gobierno son logros que el PSOE en solitario nunca hubiese implementado. Todo el mundo sabe que eso es resultado de nuestro trabajo. Tenemos las mejores credenciales para hacer un Gobierno sólido y de cambio que no tenga que ir arrancando medidas", ha ahondado.

Por todo ello, y porque ya cerraron su listas para el Congreso y el Senado en diciembre, con unas polémicas primarias convocadas de urgencia, Montero ha asegurado que Podemos está perfectamente preparado para asumir las elecciones generales el 28 de abril.

"ESTAMOS PREPARADOS"

"No tenemos problema con la fecha, no es decisión nuestra. Como no lo es, lo que hicimos ya en noviembre, que hoy se revela como la decisión más acertada, es estar preparados. No tenemos problema alguno con la fecha del 28 de abril. Lo importante es que sabiendo que no era nuestra decisión, estamos preparadas para cualquier escenario", ha asegurado.

De hecho, ha negado que vaya a afectarles en esta campaña la que es la mayor crisis interna que ha sufrido su formación y que se produjo hace un mes a raíz del anuncio del exnúmero dos y cofundador de Podemos Íñigo Errejón de renunciar a ser candidato de la formación morada en las autonómicas de Madrid para encabezar la lista de la nueva plataforma 'Más Madrid', impulsada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

"Nos han dado tantas veces por muertas, por hundidas, que casi no recuerdo una pregunta en un aun rueda que no vaya en ese sentido. Ya estamos muy acostumbradas a que nos den por muertas. Va a haber muchas encuestas y la que vale es la de las urnas", ha señalado, en referencia también a los malos pronósticos que arrojan las encuestas tanto del voto a Podemos como sobre la desmovilización de la izquierda.

En cuanto a la confluencia con Izquierda Unida, que todavía no está cerrada, Montero se ha mostrado convencida de que van a reeditar su alianza, que también está pendiente de sellarse de forma definitiva para las elecciones municipales, autonómicas y europeas que tendrán lugar un mes después de las generales, el 26 de mayo.