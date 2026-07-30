Podemos ve incompresible que el Gobierno no active la emergencia nacional en Ceuta y exige la dimisión de Marlaska

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado este jueves al Gobierno que declare la emergencia nacional ante la llegada de migrantes a Ceuta, remarcado que no entiende por qué el Ejecutivo no la activa, y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si no da una respuesta a esta emergencia.

Así se ha pronunciado en declaraciones en el programa 'En boca de todos' de Cuatro,, recogidas por Europa Press, después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón.

Fernández ha sostenido que "es incuestionable que Ceuta no da abasto para atender a toda esta gente" y ha criticado que el Gobierno no haya decretado la emergencia nacional. "No lo puedo comprender", ha afirmado.

En este contexto, ha defendido reforzar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado incrementar la respuesta humanitaria con el envío de médicos, sanitarios y gente para "ayudar a personas que están en riesgo de muerte".

Por último, ha advertido de que, si el Ejecutivo "no está atendiendo a esta emergencia", la situación es "para que dimita Marlaska y para que dimita mucha más gente".

Este jueves el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno y ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Sin embargo, el Gobierno ha aclarado que no es posible aplicar la declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.

IRENE MONTERO: SON NECESARIAS VÍAS SEGURAS

A su vez, la eurodiputada de la formación morada, Irene Montero, ha afirmado en TVE que no habría imágenes de entrada masiva de migrantes, como la que se están viendo en Ceuta, si hubiese vías "legales y seguras" de entrada a España y a la Unión Europea.

También ha denunciado que la situación es fruto de una política migratoria "totalmente criminal" en la UE y que estas personas no se expondría a estos riesgos si no fuese porque la situación está "muy mal" en sus países de origen.

"Hay que comprender que la única política razonable y respetuosa es abrir vías de entrada legales y seguras y tratar a las personas como personas, no como si fuesen animales que nos da igual que se mueran en el Mediterráneo", ha subrayado.