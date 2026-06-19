La Policía detiene en Madrid a un hacker cercano a 'Alcasec' por consultas en bases de datos de DGT y CNMC

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 25 años por realizar consultas ilegales en bases de datos mediante software ilícito, saltándose las restricciones de la administración pública.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han señalado que el detenido pertenece al círculo cercano de un conocido hacker español, 'Alcasec', y que tenía acceso a una herramienta ilegal que facilitaba las consultas en bases de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La investigación de la Comisaría General de la Policía continúa abierta e indaga en la presunta participación en un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los investigadores, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 3 y la Fiscalía de la Audiencia, han efectuado hasta el momento cinco detenciones entre las que destaca el arresto, en mayo de 2025, de 'Alcasec' como principal investigado.