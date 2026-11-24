1136787.1.260.149.20261124102211 Detenido el 'Comandante Willy', líder de Los Tiguerones, para su entrega a Ecuador - POLICÍA NACIONAL

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha materializado este martes la entrega a Ecuador de William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Comandante Willy', y considerado líder de la organización criminal Los Tiguerones, tras ser detenido el pasado 22 de noviembre en un hotel de Sitges (Barcelona) junto a su familia.

El arrestado tenía vigente una resolución administrativa de expulsión de España, acordada en 2025 por la Delegación del Gobierno de Alicante, con una prohibición de entrada en territorio español durante diez años, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Las autoridades de Ecuador le atribuyen funciones de liderazgo en la organización criminal Los Tiguerones y su presunta implicación en graves hechos violentos, entre ellos el asalto armado a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a la detención del 'Comandante Willy' asegurando que ahora "le espera la cárcel de El Encuentro". El mandatario ecuatoriano es una de las personalidades amenazadas por Los Tiguerones.

Al 'Comandante Willy' o 'Negro Willy' se le acusa de desempeñar funciones de liderazgo y planificación de actividades delictivas como sicariatos, extorsiones y atentados con coches bomba, entre otros hechos violentos. La entrega se ha realizado en el aeropuerto de Guayaquil.

DETENIDO EN OCTUBRE DE 2024

La Guardia Civil ya detuvo en una operación en octubre de 2024 al cabecilla de Los Tiguerones tras localizarlo en Tarragona. Este nuevo arresto por parte de la Policía Nacional se produce después de que, a principios de este mes de octubre, las autoridades ecuatorianas reclamaran la colaboración para su localización y entrega.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, las pesquisas y las vigilancias permitieron situarlo en un establecimiento hotelero de Sitges, Barcelona, mientras pasaba unos días de vacaciones acompañado de su familia.

Finalmente, fue detenido el pasado 22 de noviembre durante las primeras horas de la tarde, siendo trasladado a dependencias policiales de Tarragona, donde procedieron a los trámites administrativos de expulsión a Ecuador.

El arrestado tenía vigente una resolución administrativa de expulsión de España, acordada en 2025 por la Delegación del Gobierno de Alicante, con una prohibición de entrada en territorio español durante diez años.

La detención en 2024 se realizó tras una notificación roja de Interpol que, finalmente, no llegó a materializarse, por lo que las autoridades de Ecuador comunicaron su intención de promover una nueva notificación internacional y solicitaron ayuda para localizarlo.

Para su localización, los agentes situaron a personas de su círculo cercano en la provincia de Tarragona y, posteriormente, dieron con el paradero del 'Comandante Willy' en Sitges.

ASALTO A LA TELEVISIÓN EN DIRECTO

A la organización se le atribuyen numerosos episodios de violencia en Ecuador, como el asalto armado a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, en enero de 2024.

Durante una emisión en directo, un grupo de hombres armados irrumpió en el canal, tomó como rehenes a trabajadores y utilizó la retransmisión para difundir un mensaje de intimidación dirigido a la población y a las instituciones del Estado.

El ataque tuvo una enorme repercusión nacional e internacional y se convirtió en uno de los episodios más representativos de la escalada de violencia que atravesaba Ecuador.