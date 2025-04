Policía Nacional advierte: si recibes un SMS con una multa de la DGT, esto es lo que debes hacer para evitar la estafa

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre una nueva modalidad de estafa en auge que utiliza como excusa una supuesta multa de tráfico para robar datos personales y bancarios a los ciudadanos.

"Si tú también has recibido este mensaje, debes saber que es fraudulento y no te lo ha enviado la Dirección General de Tráfico", advierte una portavoz del cuerpo en un vídeo publicado en TikTok. En él, la agente explica que el mensaje incluye un enlace que redirige a una web falsa con un diseño similar al de la DGT. El objetivo es que la víctima introduzca sus datos bancarios para pagar la supuesta sanción, lo que podría facilitar el robo de su dinero e información sensible.

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido también de esta campaña fraudulenta, en la que los delincuentes utilizan mensajes de texto para suplantar la identidad del organismo y generar confusión entre los conductores.

Los SMS suelen incluir frases como "Multa por exceso de velocidad (30 km/h) 50 euro" junto a advertencias como "paga a tiempo para evitar acumulación", pero tanto la DGT como la Policía Nacional insisten en que las notificaciones de sanciones nunca se envían por SMS ni por correo electrónico.

¿CÓMO SABER SI SE TRATA DE UNA ESTAFA?

Este tipo de fraude se conoce como 'smishing', una técnica de ciberdelincuencia que utiliza mensajes de texto (SMS) para suplantar la identidad de entidades reconocidas y así engañar a los usuarios. Tal y como detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el objetivo suele ser robar información personal, realizar cargos económicos o propagar software malicioso.

A diferencia del 'phishing tradicional' -que se realiza mediante correos electrónicos-, el 'smishing' apela a la urgencia y a la apariencia de legalidad de un mensaje corto que llega directamente al teléfono móvil.

¿CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE UN CASO DE 'SMISHING'?

Desde el INCIBE recomiendan no abrir nunca enlaces que lleguen en mensajes sospechosos, especialmente si provienen de remitentes desconocidos o utilizan un lenguaje alarmista. También es fundamental no facilitar nunca datos personales o bancarios en páginas cuyo origen no esté verificado y evitar descargar archivos adjuntos desde estos mensajes.

Otra forma sencilla de detectar estos fraudes es revisar si la web a la que se redirige el enlace es segura (debe empezar por "https") o presenta señales de suplantación, como errores ortográficos o un diseño poco cuidado.

¿CÓMO SE NOTIFICAN REALMENTE LAS MULTAS DE LA DGT?

Según la normativa vigente, las multas de tráfico se comunican únicamente por tres vías:

Correo postal certificado

Tablón Edictal Único (TEU), en caso de no haber localizado al infractor

Dirección Electrónica Vial (DEV), siempre y cuando el ciudadano se haya dado de alta previamente en el sistema

Nunca se notifica una multa por SMS ni por correo electrónico, recalcan tanto la DGT como los cuerpos de seguridad del Estado.

¿QUÉ HACER SI YA HE CAÍDO EN LA TRAMPA?

En caso de haber accedido al enlace o facilitado información, el primer paso es recopilar toda la evidencia posible: capturas de pantalla, número del remitente, correos o cualquier dato relevante. Esta documentación deberá ser puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el INCIBE permite reportar fraudes directamente a través de su portal en la dirección: https://www.incibe.es/ciudadania/ayuda/reporte-de-fraude. También se recomienda cambiar inmediatamente las contraseñas de las cuentas afectadas, especialmente si se trata de servicios bancarios, correos o redes sociales.

En caso de dudas, cualquier ciudadano puede consultar gratuitamente al 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, donde especialistas resolverán dudas de forma confidencial. En su web también se encuentran recursos y guías para identificar amenazas y protegerse en entornos digitales.