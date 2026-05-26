La Policía pedirá a un experto una valoración inicial de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero. - OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional solicitará a un experto que realice una valoración preliminar sobre las joyas halladas en el interior de una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid en uno de los registros del 'caso Plus Ultra'.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitirá las joyas, relojes, brazaletes y pulseras a un experto joyero ajeno a este cuerpo policial para que realice una primera valoración.

De esta forma, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama podrá decidir si mantiene la totalidad o algunas de estas joyas como indicio de la investigación de una trama que sitúa a Zapatero como líder una presunta red de tráfico de influencias y otros delitos como el blanqueo de capitales.

Según consta en el acta de registro en el despacho de Ferraz 35, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, señaló el pasado 19 de mayo a los agentes que estas joyas guardaban relación con una herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa del expresidente del Gobierno, y también con "regalos de viajes".

ENTRE 30.000 Y 50.000 EUROS, SEGÚN ZAPATERO

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, ha añadido este martes que las joyas estarían valoradas en "entre 30.000 y 50.000 euros".

En declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, ha indicado que la caja fuerte que analizó la Policía fue trasladada al despacho de Zapatero tras vender el hogar que compartía con su esposa "y que permite cancelar la hipoteca" que consta en el auto de imputación del juez José Luis Calama.

Según ha explicado Arroyo, el exjefe del Ejecutivo decidió este movimiento para no tener las joyas en su vivienda de alquiler, a la espera de que se construyera su nueva casa. Además, ha desmentido que fueran regalos de Arabia Saudí "por valor de medio millón de euros" y ha trasladado que el exdirigente socialista quedó "sorprendido" tras ver las fotografías de las joyas.

Los investigadores de la UDEF también intervinieron en el registro del despacho varios discos duros, teléfonos móviles, agendas, 'pendrives' o carpetas, entre otros enseres. En concreto, la UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z", entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.

También destacan que intervinieron dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno personal y otro de trabajo. Asimismo, el acta recoge que la secretaria de Zapatero facilitó a los agentes las contraseñas de los móviles y ordenadores ubicados en el despacho.