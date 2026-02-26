La Policía tramitó 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años mediante su protocolo interno de denuncias

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece ante la Comisión de Interior, en el Congreso de los Diputados - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha tramitado 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años a través de su protocolo interno de denuncias, casi la mitad de los 51 casos que se registraron entre 2023 y 2025, según datos del Ministerio del Interior, que ha anunciado una "revisión extraordinaria" de estos protocolos tras la querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González.

En concreto, en 2023 se presentaron 20 denuncias por presunto acoso sexual y se estimaron once; en 2024 fueron 18 las denuncias, de las que se tramitaron 13 y, finalmente, en 2025 se contabilizaron 13 denuncias y sólo se estimaron dos, según los datos adelantados por 'El País' y a los que ha tenido acceso Europa Press.

La Dirección General de la Policía Nacional cuenta desde 2022 con un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual. Este protocolo se actualizó en 2025.

Además, la Policía cuenta con otro protocolo en vigor desde 2021 para casos de violencia de género. Fuentes policiales han indicado que sólo en 2025 se tramitaron 121 casos por este segundo protocolo, que se activa cuando media un atestado policial o un procedimiento judicial.

Cada caso puede referirse a un policía como presunto autor del delito o como víctima, o también puede haber expedientes donde autor y víctima sean agentes.

REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTOCOLOS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este miércoles en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que la Secretaría de Estado de Seguridad va a llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El objetivo, según explicó Marlaska, es determinar por qué la agente que ha denunciado por una presunta agresión sexual al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, decidió no utilizar ese mecanismo interno y prefirió ir a los tribunales directamente.

El ministro avanzó esta medida durante su comparecencia en la comisión del ramo del Congreso después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia contra el hasta la semana pasada máximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", indicó el ministro.

El titular de Interior destacó que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos de similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad, pero añadió que, ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, habían decidido llevar a cabo esa revisión extraordinaria.

Marlaska recordó que estos protocolos ya son objeto de "revisiones y actualizaciones internas", pero que ahora han considerado necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad que ostenta la antes secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, pilote esa revisión extraordinaria.

"Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse", remarcó Marlaska.