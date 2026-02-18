Policías convocan una protesta en Interior para pedir la dimisión por Marlaska tras el cese del DAO por acoso sexual

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d) a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de la Policía CEP ha convocado una protesta frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, tras la renuncia del director adjunto operativo (DAO) acusado por una presunta agresión sexual contra una subordinada.

En un comunicado, CEP ha explicado que se concentrará el 24 de febrero frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid tras el "escándalo" de José Ángel González, que fue "premiado" continuando como DAO más allá de su edad de jubilación a los 65 años a través del real decreto de medidas urgentes por la dana de Valencia en noviembre de 2024.

"Aquella medida, que CEP ya denunció con contundencia, unió la suerte de ambos, ministro y DAO, de tal forma que los graves hechos que estamos conociendo no pueden acabar con la dimisión voluntaria del máximo responsable operativo de nuestro Cuerpo", ha apuntado este sindicato, que pide la renuncia del ministro.

"Siempre respetando la presunción de inocencia, los hechos conocidos ayer son escandalosos y repugnan no sólo a cualquier policía sino a todo ciudadano decente", ha añadido CEP.

El ministro del Interior ha negado este miércoles en el Congreso que tapara este caso, que ha calificado de muy grave, justificando que ayer mismo por la tarde se tomara la decisión de apartar al DAO de su puesto.

"De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.