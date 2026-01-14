Policías y guardias civiles respaldan la propuesta europea del PP para armonizar edad de jubilación y derechos laborales

Archivo - Un cartel de la plataforma conjunta de policías y guardias civiles que reclama una jubilación digna - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID/BRUSELAS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma que agrupa a una docena de sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil ha respaldado este miércoles en Bruselas la directiva europea impulsada por el PP para "armonizar" la edad de jubilación a través del reconocimiento de la profesión de riesgo, así como que las agresiones a los agentes sean tipificadas como 'eurodelitos'.

En un comunicado, la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial --que agrupa a organizaciones como SUP, AUGC, SPP o Unión de Oficiales, entre otras-- ha abogado por incluir a los agentes de policía, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras entre los colectivos calificados como profesión de riesgo, como ha propuesto el PP europeo.

"Las profesiones de seguridad se enfrentan a riesgos crecientes y excepcionales, derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las nuevas amenazas híbridas", ha indicado desde la plataforma.

ACABAR CON DESIGUALDADES

En este sentido, el colectivo policial ha lamentado que persistan las "importantes desigualdades entre los Estados miembros", como también denuncian que ocurre en España con respecto a policías autonómicas y locales, en comparación con Policía Nacional y Guardia Civil en aspectos como la edad de jubilación, la jornada laboral o la asistencia médica y psicológica.

Al margen de esta plataforma, Jupol y Jucil también han acudido a Bruselas para defender la directiva europea. "No basta con considerar que nuestro trabajo es peligroso: es imprescindible que ese riesgo sea reconocido de forma homogénea en toda la Unión Europea y tenga consecuencias reales en protección, salud y retribuciones", han señalado.

Jupol ha presentado un paquete de once enmiendas técnicas a la propuesta de directiva para que, entre otros asuntos, el reconocimiento del riesgo implique una compensación económica mediante la creación de un "Complemento Europeo Mínimo por Riesgo de entre el 15% y el 25% de las retribuciones básicas", que quiere que sea aplicable a todos los agentes en igualdad de condiciones.

VISITA A BARBATE Y RESPUESTA DE MARLASKA

Esta reivindicación tomó impulso en el Parlamento Europeo tras una misión de eurodiputados al sur de España para analizar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, especialmente después de la muerte de dos guardias civiles en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) durante una operación contra el narcotráfico.

A raíz de ese trabajo, la comisión de Peticiones aprobó el pasado mes de noviembre un informe en el que se pedía avanzar en el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo a escala comunitaria y estudiar la posibilidad de considerar las agresiones contra agentes como "eurodelitos".

No obstante, en un debate celebrado el pasado septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea ya advirtió de las dificultades jurídicas para impulsar una reforma de este tipo, al recordar que el artículo de los Tratados que recoge la lista de eurodelitos se refiere a crímenes especialmente graves --como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico-- y con una dimensión "transfronteriza", de la que, según el Ejecutivo comunitario, carecen las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el debate sigue abierto en España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró recientemente en el Congreso que el Gobierno trabaja en aplicar a policías nacionales y guardias civiles factores de corrección para el adelanto de la jubilación, aunque precisó que la figura de "profesión de riesgo" no existe como tal en el ordenamiento jurídico español.

Las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, por su parte, mantienen sus reivindicaciones para que se reconozca formalmente el carácter de riesgo del trabajo policial y se endurezcan las penas por agresiones a agentes, demandas que ahora se trasladan también al ámbito europeo.