Pons (PP) avisa a Sánchez que la OTAN subirá el gasto en defensa "al norte del 3%" y supondrá su "mayor problema"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha tachado de "cosmético" el plan de defensa anunciado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisando de que su "mayor problema" llegará en la cumbre de la OTAN del próximo mes de junio cuando el gasto en defensa se propondrá subir "al norte del 3%".

Durante una conferencia organizada por el Club Siglo XXI en Madrid, González Pons ha definido este jueves al jefe del Ejecutivo "un ciclista al que le ha fallado el equilibrio", subrayando de que fuera de España su actuación de no llevar el plan de defensa al Parlamento y no pactarlo con la oposición "no ha pasado desapercibida".

Además, el eurodiputado 'popular', preguntado por los periodistas sobre si el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería renunciar por la reciente rescisión del contrato de compra de munición a una empresa israelí, ha señalado con dureza de que si el ministro "se acordase de lo que fue, cada día se vería obligado a presentar su dimisión".

"¿Qué más le pueden hacer a Marlaska? ¿Qué humillación hay a la que no le hayan sometido ya? ¿Qué ridículo hay que no haya afrontado? ¿Qué inmoralidad le queda por afrontar?", se ha preguntado González Pons.

Al hilo, el vicesecretario de Institucional del PP ha recordado que Marlaska fue vocal del CGPJ "a propuesta del Partido Popular" y que hoy los mismos que lo propusieron "no lo volverían" a hacer. "Ya nadie se acuerda de lo que fue. Dudo que él mismo se acuerde de lo que fue", ha sentenciado.