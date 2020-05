Pons ve "cruel" el escrache en casa de Iglesias como lo era el que le hicieron a él en 2013 alentado por Colau

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y vicepresidente del Grupo Popular Europeo (PPE), ha asegurado que le parece "cruel" el escrache en casa del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo mismo que le pareció "cruel" el que le hicieron a él mismo delante de su domicilio en Valencia en marzo de 2013. A su entender, la familia y los niños "no se meten en política" y "no vale todo".

González Pons, que era entonces vicesecretario de Estudios y Programas del PP que dirigía Mariano Rajoy, presentó una denuncia después de que varios miembros de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraran ante su casa de Valencia.

El dirigente 'popular' afirmó que varias personas entraron dentro del portal de su residencia, subieron hasta la casa y estuvieron "aporreando la puerta durante 45 minutos". "Han rodeado mi domicilio en Valencia y han colgado carteles", aseguró en 2013.

UN ESCRACHE "ALENTADO EN LA TELE POR ADA COLAU"

González Pons ha comparado aquel escrache que él sufrió con el que han sufrido ahora el vicepresidente y líder de Podemos. "Lo mismo que me pareció cruel el escrache en la puerta de mi casa con los hijos pequeños de mi mujer dentro, alentado en la tele por Ada Colau, hoy digo que es cruel el escrache en casa de Pablo Iglesias", ha manifestado.

El eurodiputado 'popular' ha subrayado que "la familia, y más los niños, no se meten en política". "No vale todo. Así, no", ha recalcado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.