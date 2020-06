Las portadas de los periódicos del jueves 4 de junio de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Casado y Abascal responden con ataques a la oferta de unidad de Sánchez"; "La Guardia Civil usa ahora un 'off the record' de Montero en el caso del 8-M"; "El Gobierno plantea extender los ERTE al menos hasta otoño"; "El Pentágono se desmarca de Trump y rechaza sacar al Ejército"; "Las muertes en la pandemia fueron 44.000 más que el año anterior, según el INE"; "Los nacimientos se hunden en España a su registro más bajo desde 1941".

EL MUNDO: "Sánchez ya ve 'policía patriótica' en la Guardia Civil como Podemos"; "Pérez de los Cobos recurrirá su cese"; "Tres coroneles rechazaron sustituirle"; "El INE duplica la cifra de muertos del Gobierno durante la pandemia"; "Torra hace campaña en el exterior contra España durante la pandemia"; "El Pentágono se opone al plan de Trump de desplegar el ejército"; "Alemania sólo desaconseja viajar a España dentro de la UE"; "El Gobierno se abre a extender los ERTE hasta final de año"; "Nacho Vidal, de gurú de la 'droga de sapo' a acusado de homicidio".

LA VANGUARDIA: "Sánchez logra la última prórroga de la alarma ante el acoso de la derecha"; "Alemania mantiene la recomendación de no viajar a España hasta julio"; "Trabajo se plantea alargar los ERTE por lo menos hasta septiembre"; "El jefe del Pentágono desoye a Trump y rechaza usar el ejército"; "La justicia se encamina a un

colapso total por los 75.000 juicios pendientes".

EL PERIÓDICO: "Carrera contrarreloj en Europa por el turismo"; "Sánchez se zafa y prorroga la alarma con holgura"; "Heridas, retos y rotos de un Gobierno que aguanta"; "Marlaska se encastilla frente a los ataques de la derecha"; "Estopa ante el espejo. Los hermanos charlan sobre sus memorias con Jordi Bianciotto su biógrafo"; "La justicia reabre tribunales con temor al colapso"; "El Pentágono discrepa de la mano dura de Trump".

LA RAZÓN: "El ex DAO denunció la purga política en su carta de dimisión"; "Sánchez asume las *cloacas* para salvar al ministro del Interior"; "Restricción de aforo y mascarilla obligatoria por decreto"; "Sanidad reconoce a la OMS que hay 2.730 víctimas no computada"; "El jefe del Pentágono planta cara a Trump y no sacará al ejército a la calle".