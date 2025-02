Portadas de los periódicos para el martes 4 de febrero

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Trump suspende los aranceles a cambio de blindar sus fronteras"; "Jennifer Hermoso: "Que te bese tu jefe no debe ocurrir en ningún ámbito""; "La derecha del CGPJ plantea que el Congreso no participe en su renovación"; "Feijóo responde a las críticas: "De momento no me da órdenes nadie"; "Hora y media menos a la semana para un tercio de los empleados"; "Karla Sofía Gascón: "Si no batallo por el Oscar, significa que lo tiro todo"".

EL MUNDO: "Trump descoloca el comercio global con su muro arancelario"; "Gallardo consultó su dimisión con otros purgados por Abascal"; "Feijóo promete a los barones más iniciativa contra Sánchez: "No vamos a estar quietos""; "El TS frena la intentona de García Ortíz de que los medios no puedan informar de su caso"; "El Gobierno impone a Indra la compra de Hispasat y causa su desplome en Bolsa"; "La OTAN pide a la UE que gaste en defensa más del 2% y España se escuda en la "transición verde"".

ABC: "Europa corre para contentar a Trump, y México y Canadá ganan tiempo ante la guerra arancelaria"; "Una fuerte discusión con el secretario general precipitó la salida de García-Gallardo de Vox".

LA VANGUARDIA: "Trump aplaza un mes los aranceles a México y Canadá"; "Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial: "Es difícil colaborar con Mazón si no se es leal con el Gobierno""; "Enrico Letta, presidente del Instituto Jacques Delors: "Trump es un desafío mortal para la UE""; "El Clínic cree que en diez años se podrán curar tumores metastásicos".

EL PERIÓDICO: "México y Canadá ceden para evitar los aranceles de Trump"; "La nueva marihuana multiplica su efecto nocivo"; "Jenni Hermoso declara al juez que se sintió "desprotegida" por la RFEF"; "El tipo de interés de las hipotecas variables bajará un punto este semestre"; "Diana Morant Líder del PSPV: "A mí nadie me puso a dedo y no voy a poner a dedo a nadie""; "El desahucio de la Casa Orsola se aplaza a la espera de la mediación".

LA RAZÓN: "Crisis en Vox: el ala dura okupa ya todo el partido de Abascal"; "Un posible contrato de mascarillas ilegal y millonario de la "red Koldo" salpica a Correos"; "Exteriores decide revisar todo el servicio en el extranjero"; "Trump cede y retrasa un mes los aranceles contra México y Canadá"; "Sanidad: "Excusas" para no costear la medicina para la leucemia infantil""; "Muface: los funcionarios siguen adelante con la huelga del día 13"".