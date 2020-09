Las portadas de los periódicos del martes 8 de septiembre de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: ""Mi error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal""; "Enrique Caprile, Opositor venezolano: "Europa tiene un papel clave para que Venezuela recupere la democracia""; "El Ejecutivo incluye ajustes en la reforma laboral en su plan legislativo"; "Lesmes urge a los partidos a renovar el Poder Judicial "sin dilaciones""; "Air Europa pide al Gobierno un rescate de 400 millones para evitar la quiebra".

EL MUNDO: "El ex 'dos' de Interior apunta a la implicación de Rajoy en el espionaje a Bárcenas"; "Sánchez quería dos vocales para Iglesias mientras atacaba al CGPJ"; "Los parches de la vuelta al colegio: mezcla de edades y turnos de tarde. Frente común de Madrid y las dos Castillas contra el virus"; "Johnson avisa a la UE de que está dispuesto a incumplir el pacto del Brexit"; "Canarias, de destino seguro a poner en riesgo su temporada turística".

LA VANGUARDIA: "Sánchez respalda la fusión de CaixaBank y Bankia"; "El presidente llama a Torra para reactivar la mesa de diálogo"; "El juez señala a Fernández Díaz y Cospedal por el caso Bárcenas"; "Lesmes presiona a PP y PSOE para renovar el Poder Judicial".

ABC: "Guerra sin cuartel por el Poder Judicial. Nadie quiere pactar: Sánchez filtra un mensaje de Casado para intentar aislarle y el PP señala a Podemos por su radicalismo con la Corona y los jueces".

EL PERIÓDICO: "Extraescolares en cuarentena"; "Mal rastreo, desidia y prisas, tras la virulencia del rebrote"; "Los bloques del hormigón del Eixample, investigados por la fiscalía"; "El juez enfila a cargos de Rajoy por el espionaje a Bárcenas"; "Focus pone en pie 45 obras para el otoño teatral en Barcelona".

EL CORREO: "Euskadi abre las aulas a 200.000 alumnos con la inquietud diaria de que entre el virus"; "Sanidad se plantea reducir la cuarentena mínima por coronavirus de 14 a 10 días"; "Reyes Maroto, ministra de Industria: "Las empresas vascas están muy bien posicionadas para acceder a los fondos europeos""; "Denis Itxaso: "Los radicales no van a detener el TAV""; "28 fallecidos en las residencias en un mes"; "La Bienal de Máquina Herramienta, en el aire"; "El juez atribuye a "órganos superiores de la Administración" el espionaje a Bárcenas".

LA RAZÓN: "El CGPJ desafía el bloqueo y prevé renovar el TS este mes"; "El número dos de Interior advirtió de que si declaraba podría implicar a Rajoy. La Fiscalía apunta a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en el supuesto espionaje a Bárcenas"; "Vuelta al colegio con la mayor tasa de contagio de Europa. Simón no será sancionado por las contradicciones con las mascarillas porque no actúa como médico"; "Sánchez desafía a Arrimadas: retoma rebajar la pena de sedición"; "Las pensiones han subido tres veces más que los precios en los últimos 15 años".