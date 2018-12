Las portadas de los periódicos del sábado 15 de diciembre del 2018

Actualizado 15/12/2018 1:04:11 CET

EUROPA PRESS

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La UE impulsa el primer presupuesto de la zona euro"; "Escalada de tensión en Cisjordania"; "La reunión entre Sánchez y Torra se abre paso pese a los recelos"; "Diez años de recortes explotan en la sanidad"; "Los alquileres se pactarán por cinco años y el aval se limitará a dos meses".

EL MUNDO: "Sánchez se empeña en la foto con Torra aunque hable de secesión"; "Me has llamado nebulosa. La 'premier' Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, protagonizaron ayer un choque en Bruselas"; "El consejo escolar denuncia que la ley Celaà margina el español. Un periodista holandés pregunta al Ejecutivo si es "su ultima Navidad""; "El Banco de España pide al Gobierno no tocar la reforma laboral"; "Carmen Iglesias: "Lo del 23-F fue casi más fácil que lo que tenemos en Cataluña"".

LA VANGUARDIA: "Sánchez y Torra negocian su reunión en Barcelona"; "Vacaciones en el espacio. La empresa Virgin ha hecho realidad el primer viaje al espacio de una nave comercial"; "El contrato de alquiler durará al menos cinco años"; "Turull, en la enfermería al cumplir 14 días de huelga de hambre"; "Villarejo usó fondos reservados en la operación en Catalunya".

ABC: "Sánchez responde a la insurrección de Torra pidiéndole una reunión. El presidente se empecina en el diálogo y el líder secesionista le contesta con una nueva exigencia de autodeterminación".

EL PERIÓDICO: "Sánchez y Torra levantan barreras para su reunión. Discrepancias en la ANC por la huelga de hambre"; "Muerte en la frontera. Fallece deshidratada una niña de 7 años bajo custodia de EEUU tras entrar sin papeles con su padre en el país"; "Un violador suelto en Poble Sec"; "El Gobierno alarga el alquiler pero no limita los precios"; "La célula del 17-A tenía un manual de explosivos".

EL CORREO: "Dimite el jefe de la Ertzaintza tras el varapalo de los jueces en el 'caso Cabacas'"; "El síndrome de la sonrisa. La Fundación Down lanza un calendario solidario con niños y personajes conocidos"; "Los alquileres vuelven a ser de cinco años pero no se limita el precio"; "El Gobierno vasco hace guiños al PP para reconducir su relación tras la prórroga presupuestaria"; "Descubren que unos gemelos 'in vitro' de Bilbao no son hijos de su padre".

LA RAZÓN: "El plan de Shakira para defraudar 14,5 millones. Simulaba que residía en Bahamas y utilizó un entramado societario en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio"; "Sánchez busca "desinflamar" el 21-D con su foto con Torra. Turull, en la enfermería "por signos de cansancio" tras dos semanas en huelga de hambre"; "El hombre que vivía con su madre muerta hizo el ataúd con los muebles de la cocina"; "El Gobierno alarga los contratos de alquiler y acota las fianzas"; "Un juez investigará si Garzón preparó el caso Gürtel con Villarejo"; "El chavismo asfixia a 'El Nacional' y provoca el cierre de su edición en papel".