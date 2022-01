Las portadas de los periódicos del sábado 29 de enero

Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Jens Stoltenberg, Secretario general de la OTAN: "Ucrania no es ninguna amenaza. Rusia es el agresor""; "El abandono escolar, en su mínimo histórico"; "La economía creció un 5% en 2021, la mayor alza en dos décadas"; "El PNV propone que un grupo de expertos investigue los abusos sexuales"; "El mundo digital excluye a los mayores".

EL MUNDO: ""O paramos el sueño imperial de Putin o será una pesadilla para la UE""; "Macron y Putin acuerdan la "necesidad de una desescalada""; "La izquierda preserva a sus líderes del desgaste en Castilla y León"; "Fallece Pedro Arriola, más que un asesor del PP"; "El crecimiento se queda en 2021 en la mitad de lo prometido por el plan de Sánchez".

ABC: "Moscú y Kiev bajan el tono. Macron lidera la diplomacia de la UE para lograr la desescalada en el conflicto de Ucrania y rebaja la tensión: "El presidente ruso dijo claramente que no busca la confrontación""; "Colau también usó las ayudas a la cooperación para regar a entidades afines. Dos asociaciones sospechosas de recibir adjudicaciones a deod del Ayuntamiento de Barcelona multiplicaron sis ingresos a través de concursos".

EL PERIÓDICO: "El PIB crece un 5% pero por debajo de las previsiones"; "Los partidos revisan a sus candidatos en BCN pendientes de los indecisos"; "Los políticos de Ucrania cierran filas ante la amenaza rusa"; "La curva de la sexta ola se doblega sin bajar la presión aún a los hospitales"; "El adiós del Hermitage divide a los socios en el ayuntamiento".

LA VANGUARDIA: "La economía rebota un 5%, solo la mitad de lo que cayó en el 2020"; "El Gobierno se acerca al PNV para sumar apoyos a la reforma laboral"; "Las cúpulas de CC.OO. y UGT respaldan la norma en Barcelona"; "Sanidad da por superado el pico de la sexta ola, la más larga de la pandemia".

EL CORREO: "Urkullu alarga 15 días las restricciones porque el virus no retrocede en Euskadi"; ""Me fui de Osakidetza para no dar tumbos de un ambulatorio a otro""; "Cambio legal para acelerar la salida de presos de ETA"; "El Gobierno central anuncia el traspaso "íntegro" del IMV para apaciguar al PNV"; "Putin conviene con Macron

dialogar por la "desescalada""; "En tren hacia el frente".

LA RAZÓN: "Iglesias regresa para ayudar a Podemos y rompe la paz con Sánchez"; "Putin reprocha el "no" de EE UU a sus exigencias"; "CaixaBank gana 5.226 millones y podría dar el 60% en dividendo"; "El PIB no recupera en 2021 ni la mitad de lo perdido y se desvía 18.000 millones".