Las portadas de los periódicos del viernes 5 de julio de 2019

05/07/2019

MADRID, 5 Jul.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El cese del general Sanz deja al CNI en la interinidad"; "Vox lleva su pulso hasta el final e impide la investidura en Murcia"; "Crece el misterio en torno al submarino ruso incendiado"; "Dos inmigrantes del centro bombardeado en Trípoli relatan cómo fue el ataque: "Disparaban a quienes huían de las bombas""; "El 30% de los universitarios sigue en el paro a los 4 años de graduarse"; "España se quejará a Londres por interceptar un petrolero cerca de Gibraltar".

EL MUNDO: "Vox sabotea en Murcia a PP y Cs y los amenaza en Madrid. Sánchez ofrece a Iglesias que nombre ministros independientes"; "La ONU certifica el sadismo de la dictadura chavista"; "EEUU pide a Reino Unido y no a España detener un barco junto a Gibraltar"; "Enrique Maya, alcalde de Pamplona: "Es indignante que el PSN nos trate igual a Bildu y a Navarra Suma""; "La juez detiene al jefe de la UCO en Algeciras e investiga si cobró del narco"; "Arturo Fernández, el 'dandy' de España, dice adiós a los 90 años".

LA VANGUARDIA: "Sánchez pide a Iglesias ministros independientes"; "'Grandeur' a la americana. Desde que fue invitado por Emmanuel Macron al desfile militar del 14 de Julio en París, Donald Trump no ha parado hasta conseguir imitar -no sin polémica- los fastos franceses en Washington por el 4 de Julio"; "Una nueva agresión eleva la inquietud por los menores tutelados"; "La alianza de la derecha se agrieta y pone en riesgo gobiernos"; "Torra, ante el juez por no retirar el lazo: "Sí, desobedecí""; "Torrent pide en Madrid un pacto de claridad para un referéndum"; "50 años de Tusquets: secretos y confidencias".

ABC: "El choque Vox-Cs impide por ahora que la derecha gobierne Murcia. El partido de Abascal votó ayer en contra del candidato del PP, pero da entender que lo apoyará en breve. Mantiene su presión ante la decisión clave de Madrid".

EL PERIÓDICO: "El PP tiembla en Madrid por el 'no' de Vox en Murcia. Los ultras tumban al candidato popular porque Cs rechaza firmar un pacto a tres"; "Trinitat Vella, una hora más lejos del centro"; "ERC se aleja de la DUI y plantea un referéndum 'canadiense'"; "Bartomeu cierra en falso la crisis del Barça".

EL CORREO: "Koldo Aguirre en la memoria del Athletic. Los rojiblancos recuerdan su figura en la vuelta a los entrenamientos con un Garicano optimista: "los jugadores que tengo son los mejores""; "El Gobierno vasco quiere limitar el tráfico junto a los colegios por la contaminación"; "Sánchez se abre a designar ministros independientes propuestos por Podemos"; "Vox tumba la investidura del PP en Murcia y dispara las alertas en Madrid".

LA RAZÓN: "La España del rey Arturo. Muere el eterno galán que hizo de la alta comedia un arte"; "El ala dura de Vox bloquea Murcia pese a que Abascal pactó con el PP abstenerse"; "Sánchez ofrece a Iglesias nombrar a ministros independientes"; "Gibraltar intercepta un petrolero en aguas españolas"; "Desfile del 4 de julio. Trump exhibe su poderío militar".