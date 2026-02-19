El PP acusa a Marlaska de "revictimizar" a la denunciante del DAO al decir que dimitiría si le había fallado

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez (c), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "revictimizar" a la denunciante de una presunta agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DA) de la Policía Nacional, José Ángel González.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Fúnez ha criticado que Marlaska cargase "más responsabilidad" en la víctima al ofrecer el ministro su propia su dimisión si se sintió "desprotegida". Desde el PP han criticado este gesto porque se trata de una decisión que "no puede recaer sobre ella", sino que es responsabilidad del ministro. "Desde luego, no es lo que esperaba la víctima".

La dirigente popular ha insistido en solicitar la dimisión de Marlaska tanto si conocía los hechos denunciados como si no, porque era su deber: "Tiene que saber lo que ocurría", ha asegurado.

También ha reprochado que no se cesara al ex 'número dos' de la Policía en vez de permitir que presentase su dimisión. Una situación que ha provocado "decepción" en la víctima, en declaraciones del abogado en 'El Programa de Ana Rosa', recogidas por Europa Press.

DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL CONTRA EL ALCALDE DE MÓSTOLES (PP)

Preguntada por el presunto caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una edil de su propio partido, la vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales ha afirmado que se trata de una situación "distinta" porque no hubo una violación.

"No hay que quitarle importancia ni muchísimo menos, pero en este caso --refiriéndose al DAO-- era una violación, en el otro caso se hablaba de un caso de acoso laboral y acoso sexual", ha dicho.

Fúnez ha diferenciado la reacción del Partido Socialista y del PP. En el caso de Móstoles, ha afirmado que "se abrió una investigación por parte del partido", mientras Ferraz metió "en un cajón" el testimonio contra el extrabajador de Moncloa, Paco Salazar.

La dirigente popular ha trasladado toda la "solidaridad" del partido a la "supuesta víctima" y ha rechazado comentar los audios en los que altos cargos del PP de Madrid le piden que no denuncie porque no conoce su "literalidad".