El PP afea a Sánchez que obviase la corrupción en su balance y llamara "cenizo" a los que no creen en su "sueño español"

Ester Muñoz cree que lo que hizo el presidente fue "propaganda barata" y no da credibilidad a sus "mentiras"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no hablase de los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE en su balance anual y le ha recriminado que llamara "cenizos" a quienes no creen lo que ha definido como su "sueño español".

Ha sido en una rueda de prensa este martes desde la Cámara Baja donde ha hecho una valoración del balance del curso político que hizo este lunes el presidente Sánchez desde La Moncloa, y que, a su juicio, fue un ejercicio de "propaganda barata" plagado de "mentiras".

Concretamente, Muñoz ha hecho referencia a las palabras del jefe del Ejecutivo en las que descartaba un posible adelanto electoral, entre otras cosas, porque "las legislaturas duran cuatro años". "Como si hubiese alguna norma no escrita que le obliga a permanecer en el cargo cuatro años, es una mentira que él mismo ha desmontado con sus propias acciones", ha relatado la portavoz 'popular'.

Según ha recordado, Sánchez "incumplió" su propia afirmación cuando en el año 2019 convocó elecciones generales, al no conseguir los apoyos para las cuentas generales, o en 2023, cuando convocó elecciones tras los resultados de los comicios autonómicos y municipales.

"Llevamos de legislatura ya dos años y no cuenta ni con presupuestos, ni con una mayoría, ni con la confianza en la mayoría de asuntos importantes de la Cámara y efectivamente no hay ninguna norma que le obligue a estar cuatro años en el cargo", ha incidido.

ASUME QUE NO CONVOCARÁ ELECCIONES

Muñoz también se ha referido a la intención de Sánchez de presentar las cuentas generales del Estado para el año 2026, lo que considera otra "mentira", pues ya la misma promesa en su balance del año pasado y luego no envió proyecto presupuestario alguno al Congreso.

"La credibilidad que le damos es la misma que le dimos el año pasado, ninguna", ha resumido, al tiempo que ha resaltado que "no hay indicios" por parte del Gobierno de que vayan a cumplir esta promesa al no haber convocado ninguno de los órganos pertinentes para iniciar la tramitación.

En palabras de la dirigente del PP, si Sánchez no convoca elecciones es porque "sabe que las perdería" y porque "necesita seguir en el Gobierno para defenderse de los casos de corrupción que asolan a su familia, su partido y su Gobierno".

Por otro lado, Muñoz ha criticado también que el presidente del Gobierno saliese, según ha dicho, a decir a los españoles que son unos "cenizos" si no consideran que nuestro país está viviendo "el sueño español".

UNA TOMADURA DE PELO

"Sánchez sale a decirnos que no nos quejemos, que como a él le va bien al resto nos tiene que ir bien y que si además nos quejamos que es que somos unos cenizos. Ayer la rueda de prensa de Pedro Sánchez fue una auténtica desvergüenza, fue una tomadura de pelo. Salió a reírse de todos los españoles", ha reprochado.

También le ha echado en cara que excluyera de su balance anual los casos de corrupción que rodean a su entorno familiar y al PSOEpues, a su juicio, es "lo más importante" de este curso político.

"Uno no puede hacer un balance real de gestión si no habla de lo que todos los españoles hemos visto. No habló de que su mujer está imputada, de que su hermano está procesado, de que el fiscal general del Estado está procesado, de que su número dos está en prisión, no hablo de todos los casos que hemos conocido durante estos meses".

PARALIZACIÓN DE LEYES

La portavoz del PP en la Cámara ha aprovechado para cuestionar los datos esgrimidos por Sánchez en materia de legislación pues cree que el Gobierno "no puede presumir" de su gestión o de las normas aprobadas por el mismo, ya que, según ha dicho, de las 42 leyes que el Gobierno dice haber aprobado, 18 son decretos ley y sólo 24 son proyectos de ley.

"El Gobierno de Aznar en minoría en el mismo periodo de tiempo aprobó 131 leyes y el de Zapatero 70 leyes, esto demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez es una farsa y que no gobiernan, se mantienen y resisten", ha sentenciado.

En este contexto, Muñoz ha reprochado que Sánchez no solo "no tenga capacidad de aprobar nada", sino que encima "vete" la capacidad de las Cortes para impulsar normas. "El PP ha traído 40 leyes y las tienen paralizadas en la Mesa", ha recordado acusando a los socialista sede tener al país sumido en "un completo caos y en una completa paralización absoluta e irresponsable".