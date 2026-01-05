El PP anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en la Cámara Alta que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la Cámara Alta en la que también ha informado de que los 'populares' han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos "bajo sospecha" por "la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro".

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Dos días después de los arrestos, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

Asimismo, el anuncio de Alicia García llega dos días después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, para ser juzgado en ese país por cargos relacionados con el "narcoterrorismo" y el tráfico de drogas.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)