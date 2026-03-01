El PP anuncia una ofensiva para "acorralar a Zapatero" en el seno de la comisión de investigación del caso Koldo

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha anunciado una "ofensiva parlamentaria para acorralar" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el seno de la comisión de investigación del caso Koldo.

En concreto, ha explicado que, en el ámbito de dicha comisión, han pedido las declaraciones de IRPF desde que el socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra, con el objetivo de que "no pueda esconder la verdad de sus negocietes".

Además, García, en unas declaraciones remitidas a los medios, ha recordado que el expresidente en su comparecencia de este lunes en el Senado a las nueve y media de la mañana "tiene dos opciones": "O decir la verdad y explicar qué ha obtenido con el dinero de todos los españoles y cuáles han sido sus vínculos con el régimen de Maduro, o hacer un Pedro Sánchez, un 'no me consta', evasivas, silencio y escapar de la verdad".

"Mucho nos tememos que podría intentar esto último", ha añadido la 'popular', quien ha destacado que Zapatero está "de sospechas de corrupción hasta las cejas y por eso tendrá que venir mañana a dar la cara al Senado".

Al hilo, García ha afirmado que el expresidente "presionó a Sánchez para que este aprobara el rescatase de Plus Ultra", para luego asegurar que "Julito, el amigo y pagador de Zapatero, cobró una comisión por el rescate". "Después, este empresario habría devuelto el favor a Zapatero pagándole por falsas asesorías", ha relatado García, quien sentencia que este es "el círculo vicioso de la corrupción".

Asimismo, la senadora ha denunciado que "Zapatero se hizo de oro con el dinero de los impuestos de los españoles y con la narcodictadura de Maduro". "Aquí no puede haber privilegios", ha declarado García, en referencia a que, a su juicio, Zapatero "pensaba que por ser el presidente del Gobierno en la sombra se podría ir de rositas, pero se equivoca".

Así, ha animado al expresidente a que "si no hay nada que ocultar que lo demuestre". "Y si lo hay los españoles tienen derecho a saberlo", ha aseverado, concluyendo que el PP "no descansará hasta que se conozca la verdad de la corrupción sanchista y los españoles tengan el gobierno limpio y honesto que necesitan".