El PP aplaude que el Gobierno tenga que investigar la actuación de Sánchez por el rescate de Air Europa

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha celebrado este martes que la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, esté obligada a investigar la actuación del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez por su actuación en el rescate de Air Europa y los negocios de su mujer, Begoña Gómez.

Así ha respondido Muñoz, en los pasillos de la Cámara Baja, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado su decisión de que la citada Oficina admita la denuncia que presentó el PP para que se investigue "si Pedro Sánchez ha podido cometer delitos en Moncloa".

"Sánchez ha convertido a Moncloa en un coworking", ha denunciado la responsable 'popular', quien ha lamentado que se haya acusado al PP de "mentir" por denunciar estos hechos y ha aplaudido que ahora una sentencia "firme" obligue al Gobierno a investigar "la presunción de comisión de delitos dentro de Moncloa".