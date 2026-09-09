El PP apunta a una abstención en la ley de nacionalidad de los saharauis al rechazar la fórmula elegida por el Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha deslizado que su formación optará este jueves por la abstención en la votación del Pleno del Congreso para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española y que podría beneficiar a unas 80.000 personas.

"Yo no adelanto el sentido del voto. Pero sí que estamos de acuerdo con darles la nacionalidad, no como lo está haciendo el Gobierno", ha declarado Muñoz al ser preguntada expresamente qué hará el Grupo Popular ante esa iniciativa, que llega en plena crisis por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta a finales de julio y en un momento especialmente sensible para las relaciones con Marruecos.

El PP ya se abstuvo en la votación del dictamen en comisión y ha decidido mantener vivas ante el Pleno ocho de sus enmiendas, relativas, entre otros aspectos, al artículo primero sobre la concesión de la nacionalidad, al procedimiento previsto en el artículo segundo y a la modificación del Código Civil, ya que ponen en duda las garantías para llevar a cabo estas nacionalizaciones.

"TENEMOS UNA DEUDA CON EL SÁHARA"

Aunque ha dicho que el PP no avanza "nunca" el sentido del voto hasta que no se sustancia el debate, ha apuntado con sus declaraciones a una posible abstención. Así, ha recordado que su partido ya ha dicho "en multitud de ocasiones" que está de acuerdo "con que se dé la nacionalidad a todos aquellos que tuvieron que perderla y que puedan ser nacionalizados españoles, pero a través de la vía de la residencia, no de la carta de naturaleza".

"Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo con que tengan la capacidad y la posibilidad de ser nacionalizados porque es una deuda que tenemos con el pueblo saharaui", ha recalcado, para insistir en que el PP considera que "la fórmula no es la nacionalidad a través de carta de naturaleza, que es una gracia que se da" y que "tiene muchas menos explicitudes".

La portavoz del Grupo Popular ha señalado que tienen "una deuda con el Sáhara" y ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha cambiado otra vez su postura" y tendrá que explicar "por qué".

Al ser preguntada si contemplan la posibilidad de votar en contra de esa ley en el Pleno del Congreso, Muñoz ha indicado que están "todavía a expensas de que se produzca el debate". "Por tanto me va a permitir que no adelante el sentido del voto", ha zanjado.