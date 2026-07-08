El PP asegura que la realidad económica está por encima de las "frases grandilocuentes" de Trump para "atacar a España"

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PP, a 30 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que la realidad económica está por encima de las "frases grandilocuentes" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "atacar a España".

"Creo que entre los españoles y Trump, los españoles siempre. A los americanos hay que contarles la cantidad de empresas españolas que están en Estados Unidos aportando muchísimo", ha declarado Bravo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el presidente de Estados Unidos haya cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

DICE QUE CON SÁNCHEZ ESPAÑA HA DEJADO DE TENER RELEVANCIA

Al ser preguntado si cree que el aviso de Trump puede tener algún recorrido, dado que España forma parte de la UE y EEUU tendría que bloquear comercialmente a toda la Unión en su conjunto, Bravo ha aludido a la presencia de empresas españolas en EEUU y de empresas americanas en España y ha subrayado que eso hace que "la realidad económica esté por encima de esas frases grandilocuentes que quiere hacer para atacar a España".

"Pero, repito, entre los españoles y Trump, yo creo que nadie duda, los españoles siempre estamos primero", ha afirmado el dirigente del PP, para añadir que España "aporta muchísimo" y "el resto del mundo lo sabe".

No obstante, Bravo ha señalado que con las "políticas" de Pedro Sánchez han "dejado de tener relevancia a nivel internacional". "La realidad es que España ha desaparecido del contexto internacional", ha criticado.

En este sentido, ha indicado que, aparte de Trump hay que pensar por qué "el resto de países a España no la consideran" y por qué si "hay una preparatoria" no la "invitan a participar". "Se reúnen para tomar decisiones países de la Unión Europea, España no está, y creo que eso está directamente vinculado a lo que hace Sánchez", ha aseverado.

"TENEMOS QUE DEFENDER A ITALIA Y A MELONI"

Al ser preguntado cómo encaja el cambio de tono de Vox después de marcar distancias con Trump y salir a defender a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Bravo ha indicado que eso "tendría que contestarlo" el presidente de Vox, Santiago Abascal.

A su entender, "lo importante" es que tienen que ir "de la mano", "escuchar lo que está pasando" y lo que les "pide la sociedad". "Creo que tenemos que ser más Europa. Y evidentemente, Meloni es una socia nuestra europea, con unos vínculos importantes, un país que está haciendo las cosas muy bien, y yo creo que tenemos que defender a Italia y a su presidenta", ha finalizado.