El PP asegura que Sánchez sigue "escocido" con el Rey: "Arrastra ciertos complejos con Felipe VI"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que las "desafortunadas" declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hablar sobre la figura de Felipe VI evidencian que sigue "escocido" con el Rey desde la visita que realizaron a Paiporta (Valencia) por la dana de octubre de 2024. A su entender, el jefe del Ejecutivo "arrastra ciertos complejos" con el jefe del Estado y tiene que explicar "por qué está más preocupado en no ofender al Rey de Marruecos".

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha indicado que el Gobierno intenta desviar la atención con la crisis de Ceuta y está "todo el día soltando ardillas". "Y le da igual utilizar al Rey como una ardilla más. Es evidente que Pedro Sánchez va a utilizar lo que sea y a quién sea con tal de no asumir ninguna responsabilidad", ha enfatizado.

Así, ha afirmado que si Sánchez tiene que "utilizar al Rey y a la institución de la Jefatura del Estado, lo hace" porque "no tiene ningún límite". A su juicio, "el ataque" de este lunes se produjo "única y exclusivamente para no tener que dar explicaciones" acerca de "por qué él no se hacía responsable de lo que estaba pasando" en Ceuta.

Este lunes, Sánchez afirmó que --en una entrevista en la cadena Ser-- que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y destacó que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello, llegando a añadir que lleva "reinando 20 años". Felipe VI fue proclamado rey el 19 de junio de 2014.

"LE SIGUEN ESCOCIENDO LAS IMÁGENES DE PAIPORTA"

Muñoz considera que a Sánchez le siguen "escociendo aquellas imágenes de Paiporta" en la que el Rey "se quedó y él se largó", en alusión a la visita de los Reyes en noviembre al municipio de Paiporta junto al presidente del Gobierno.

Además, la dirigente del PP ha señalado que Sánchez "arrastra ciertos complejos con su majestad el Rey" que "son evidentes" y ahí ha enmarcado sus "desafortunadas" palabras sobre Felipe VI en su entrevista radiofónica con el objetivo de "intentar salir al paso de sus responsabilidades".

A su entender, lo que intentó Sánchez para "no hablar de sus responsabilidades porque se había largado de vacaciones" en agosto era "echarle la culpa" entre otros al Rey, pese a que sabía que el monarca "no le puede contestar" y que "todos sus actos tienen que estar refrendados por el Gobierno".

En este sentido, ha resaltado que si el Rey "no ha estado en Ceuta es porque el Gobierno no se lo ha permitido". Por eso, ha asegurado que las declaraciones de Sánchez fueron "un acto de cobardía" propio de "esos complejos" que arrastra ante la "admiración" que el monarca "causa en el mundo" y entre sus "compatriotas". "Yo entiendo que el presidente del Gobierno esté acomplejado", ha exclamado.

Según Muñoz, el Rey representa "todo lo que no es y no va a ser nunca jamás Pedro Sánchez", quien "tiene que explicar por qué está más preocupado en no ofender al Rey de Marruecos que en ofender al Rey de España".

PIDE QUE SE DEJE DE "MANOSEAR" LA FIGURA DEL REY

Al ser preguntada si el PP considera oportuna la visita del Rey a Ceuta en los próximos días, Muñoz ha defendido ese viaje recalcando que el jefe del Estado ha estado presente "en los momentos más importantes y más dolorosos" de la nación, acompañado a los españoles

Tras pedir que se deje de "manosear" la figura del Rey, ha afirmado que el PP "no dice cuándo, ni cómo, ni a qué hora" debe producirse esa visita pero ha insistido en que sí debe realizarse "sin ningún tipo de problema" y "sin ningún tipo de miedo a ninguna reacción" porque los ceutíes llevan un mes "pasándolo muy mal".

Después, en una charla informal con los periodistas, Muñoz ha indicado que en este momento es más necesaria que nunca la presencia del Rey y ha subrayado que el jefe del Estado no molesta nunca en el territorio español.