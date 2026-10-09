El PP avisa de que la "cloaca" del PSOE se presenta en el 29N y promete que no se olvidarán los casos de corrupción

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, ha advertido este viernes de que su partido seguirá denunciando la corrupción del PSOE para que "nadie olvide todo lo que ha hecho el Gobierno durante sus ocho años en el poder", después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya descartado por el momento imputar a la formación socialista en el conocido como 'caso Leire Díez'.

"Está claro que hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista", ha defendido Tellado en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, en la que ha asegurado que la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios para proceder a ella en el futuro.

No obstante, según ha explicado el 'popular', antes deben completarse las diligencias pendientes, entre ellas las comparecencias de la exmilitante socialista Leire Díez y del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El dirigente del PP ha vinculado estas acusaciones con la composición del comité de campaña socialista, al que ha acusado de incluir a personas relacionadas con distintas investigaciones judiciales. "La cloaca es presente, porque la cloaca se presenta a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre", ha proclamado.

LA 'CLOACA' EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PSOE

En este sentido, Tellado ha arremetido contra el equipo electoral del PSOE, encabezado por la vicesecretaria general, María Jesús Montero, a quien ha responsabilizado políticamente del nombramiento del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), detenido en el marco de las investigaciones relacionadas con la exmilitante Leire Díez.

También ha señalado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por su relación con la exmilitante socialista, y a la gerente del partido, Ana Fuentes, investigada en una causa relacionada con la presunta financiación de esta trama, según ha afirmado.

A juicio de Tellado, estos vínculos evidencian que las presuntas irregularidades no se limitan a actuaciones individuales, sino que afectan al conjunto de la organización socialista.

En este sentido, ha acusado al PSOE de utilizar recursos del partido y de las instituciones del Estado para proteger a Sánchez y ha reclamado explicaciones por las presuntas presiones a la jueza que investiga la corrupción vinculada al hermano del presidente del Gobierno.

El secretario general del PP ha sostenido que la supuesta trama se habría extendido por Ferraz, Moncloa, la SEPI, la Fiscalía y la cúpula del Ministerio del Interior.

ACUSA A SÁNCHEZ DE ANTEPONER SUS INTERESES PERSONALES

El dirigente 'popular' también ha criticado que Sánchez se plantee indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. Asimismo, ha aludido a la situación judicial de Begoña Gómez y a la posibilidad de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero participe en la campaña socialista.

"Delincuencia, cloacas, indecencia. Todo eso es lo que hay que sacar del poder, todo eso es lo que hay que sacar del Gobierno", ha resumido Tellado, quien ha asegurado que el PP se dejará "la piel" para propiciar un cambio político en España en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.