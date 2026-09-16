El PP carga contra Vinícius y Mbappé por no apoyar a Ceuta: "Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España"

Vinicius Junior of Real Madrid CF reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid CF at Estadio Manuel Martinez Valero on September 15, 2026, in Elche, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este miércoles la decisión de los futbolistas del Real Madrid, Vinícius Jr, Kilian Mbappé y Ibrahima Konaté, de no lucir entera una camiseta de apoyo a Ceuta y ha subrayado que tendrán "que explicar por qué no quieren defender a España" cuando juegan en un equipo español.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, la dirigente 'popular', ha confesado que sintió "bastante vergüenza ajena" al conocer el gesto de los tres futbolistas y ha recordado que "alguno de ellos" incluso tiene la nacionalidad española, en referencia Vinícius, que fue nacionalizado en 2022.

"Creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no", ha apostillado Muñoz, antes de incidir en que lo que está pasando en Ceuta es "inédito" y en que los ceutíes deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles.