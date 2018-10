El PP catalán descarta que Vidal-Quadras repita como candidato en las europeas de 2014

Publicado 26/12/2013 10:47:40 CET

Camacho sí cuenta con Santiago Fisas para seguir en Bruselas

BARCELONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado que su partido no contará con el vicepresidente del Parlamento Europeo Aleix Vidal-Quadras en la candidatura para las elecciones europeas de 2014, por lo que el exlíder de los populares en Cataluña quedará fuera del Parlamento europeo.

"El PP catalán no contempla a Aleix Vidal-Quadras en su lista de europeas y no lo propondrá al comité electoral nacional", ha afirmado en una entrevista de Europa Press, en la que ha añadido que, por ahora, los populares catalanes no han decidido quiénes serán sus candidatos en la lista del partido.

De esta forma, Vidal-Quadras --que se ha mostrado crítico en los últimos años con varias actuaciones del PP tanto a nivel catalán como estatal-- vería acabado en mayo su trabajo en Bruselas como eurodiputado después de tres legislaturas --desde 1999 a 2014-- en el Parlamento Europeo, y de ser uno de los vicepresidentes de la Cámara desde 2004.

Vidal-Quadras fue presidente del PP catalán entre 1991 y 1996, cuando fue sustituido al frente del partido por Alberto Fernández Díaz tras el 'pacto del Majestic', suscrito por el PP y CiU en 1996 para facilitar la investidura de José María Aznar y garantizar la estabilidad a la federación en Cataluña.

Camacho sí ha elogiado el papel desempeñado en el Parlamento Europeo por el otro representante del PP catalán, Santiago Fisas, de quien ha alabado su tarea "extraordinaria" y por el que se ha comprometido a trabajar para que ocupe una posición de salida en la lista del partido a nivel nacional.

CAMPAÑA CON VISITAS

El cabeza de lista del PP catalán para las elecciones europeas lidiará con una campaña marcada en Cataluña por el debate soberanista y en la que está prevista la presencia destacada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como de varios ministros y dirigentes nacionales del partido.

De hecho, el PP catalán cuenta con que 2014 sea un año con una fuerte presencia de representantes del PP en Cataluña para "tranquilizar a los catalanes" y defender que la consulta no se va a celebrar y que Cataluña seguirá formando parte de España pese a la apuesta soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas.