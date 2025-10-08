El PP censura la distribución de pistolas eléctricas: la Policía dispone de 1.600 táser y la Guardia Civil de 400

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cuestionado la distribución de pistolas tipo táser por parte del Ministerio del Interior, que ha reconocido que la Policía Nacional cuenta ya con 1.600 de estos dispositivos plenamente operativos, mientras que en el caso de la Guardia Civil son sólo 400.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el PP pedía datos actualizados sobre el reparto de este tipo de dispositivos inmovilizantes por descarga eléctrica.

"La Policía Nacional cuenta actualmente con 3.000 dispositivos inmovilizadores eléctricos, de los cuales 1.600 (Táser 7) ya fueron distribuidos, y 1.400 (Táser 10) están recibidos y pendientes de distribución, lo que se realizará en los próximos meses", ha contestado el Ejecutivo en una respuesta fechada el 23 de septiembre.

En el caso de la Guardia Civil, el Gobierno señala que "actualmente están en servicio 400 dispositivos electrónicos de control tipo Táser 7". Asimismo, precisa que se está tramitando un expediente de adquisición de un total de 800 dispositivos de este tipo entre los años 2025 y 2028, "lo que supondría unos 200 dispositivos eléctricos incapacitantes (tipo Táser 10) por año".

PENDIENTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha reaccionado en su perfil de la red social X cuestionando el ritmo de entrega de las pistolas Táser tras siete años del Gobierno de Pedro Sánchez y de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior. "Marlaska lleva desde 2019 mintiendo", ha lamentado.

De acuerdo a los datos del Gobierno, la Policía dispondrá de 3.000 dispositivos cuando se distribuyan todos, mientras que la Guardia Civil alcanzará la cifra de 1.200 pistolas eléctricas en 2028, si se cumple la previsión gubernamental.

Por este motivo, el PP también ha preguntado por las diferencias entre las cifras de pistolas táser para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, teniendo en cuenta que las plantillas de ambos cuerpos superan los 70.000 agentes.

En marzo, el Gobierno expuso que el reparto de este tipo de pistolas se realiza atendiendo a "criterios operativos, teniendo en cuenta los índices delincuenciales y el número de actuaciones e intervenciones por parte de las unidades responsables de garantizar la seguridad ciudadana".

"La Guardia Civil, a través de un proceso de planeamiento de recursos materiales supeditado a la imprescindible disponibilidad presupuestaria, trata de dotar a sus agentes del armamento y medios de autoprotección necesarios para garantizar el cumplimiento de sus misiones, así como su seguridad propia y la del resto de ciudadanos", añadió el Gobierno.