El PP cita por tercera vez a Pardo de Vera en el Senado tras el informe de la UCO sobre su papel en la trama mascarillas

Archivo - La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Ma - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que su citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su "intervención" en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son "gravísimas" y sitúan a Pardo de Vera como "protagonista" de la "trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas".

De la misma forma, la portavoz ha informado de que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo.