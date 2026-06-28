El PP cree que la imputación de Sánchez "puede llegar" y necesita "resortes del Estado" como el aforamiento

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, posa para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, considera que la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "puede llegar" y por eso quiere contar con "todos" los "resortes del Estado" que le da su cargo, como el aforamiento.

"El presidente del Gobierno solo piensa en él y el PSOE se ha vendido a P.S", ha afirmado, para comparar la situación de España con la de Reino Unido, donde el premier Keir Starmer "dimitía como primer ministro" para que "con sus malas decisiones no intoxicara" al Partido Laborista.

Así se ha pronunciado después de que esta misma semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntara a una posible imputación de Sánchez y que el Congreso tuviera que votar un suplicatorio. "¿A qué espera, a que le llegue el suplicatorio?", le preguntó, tras pedir de nuevo su dimisión y la convocatoria de elecciones.

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha admitido que "esa imputación puede llegar" y al jefe del Ejecutivo le interesa el "aforamiento que le da su cargo" y tener a su disposición "todas esas herramientas, todos esos resortes que representan el Estado de Derecho para, si puede, retorcerlos a su favor".

En este sentido, ha indicado que Pedro Sánchez quiere que la legislatura "continúe" ante esos casos de corrupción y ha añadido que "si pudiera" la "alargaría 'sine die' como buen dictador que querría ser, dictador bananero, por supuesto".

"TODO APUNTA A QUE EL PSOE VA A SER IMPUTADO"

Asimismo, ha advertido de que "todo apunta" a que el PSOE "va a ser imputado por financiación ilegal", aludiendo a las revelaciones que están conociendo en el llamado 'caso Leire'. Es más, no ha descartado que pueda haber incluso "lavado de dinero del petróleo o el oro venezolano para también beneficio del partido".

En este punto, ha resaltado que aún siguen "sin saber qué ocurrió en Barajas cuando la hoy presidenta no legítima, Delcy Rodríguez, no teniendo permiso para pisar tierra europea, pues lo hizo en España" y "fue recibida por un ministro, el ínclito Ábalos, con el conocimiento de otro, el señor Marlaska, y con la aquiescencia del presidente del Gobierno".

De los Santos ha censurado que Pedro Sánchez no haya pedido perdón por los "escándalos" de corrupción que rodean al Gobierno, al PSOE y a su familia, al tiempo que ha cargado contra el Partido Socialista por aplaudirle y no alzar la voz.

"En España tenemos a un presidente del Gobierno inmoral y a un Partido Socialista o anestesiado o tan inmoral como él", ha declarado De los Santos, justo la misma semana que el Partido Socialista aplaudió al presidente del Gobierno tras salir adelante la moción promovida por el Grupo Popular que pedía su dimisión, que contó con el apoyo de Vox, Junts y Coalición Canaria.

"¿QUÉ LECCIÓN SE ATREVEN A DAR?" En cuanto a si cree que el Gobierno intenta que cale en la ciudadanía el mensaje de que PP-PSOE son iguales y ambos tienen casos de corrupción, De los Santos ha indicado que "nunca" serán como el Partido Socialista porque "ninguno" de sus expresidentes ha sido imputado por contrabando, entre otros delitos.

"La única fotografía que yo conozco del presidente Feijóo con un presunto contrabandista es la que se hizo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero", ha exclamado, para calificar de "osados" a los socialistas por "señalar" al PP cuando tienen imputado a Zapatero, su "faro moral".

De los Santos ha afirmado que el PSOE "está atravesado por todo tipo de tramas de corrupción". "Y en el PP de Feijóo no hay un caso de corrupción, pero tampoco en sus gobiernos en la Xunta de Galicia", ha manifestado, para añadir que los tres colaboradores de Sánchez están inmersos en causas judiciales: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

"Por tanto, ¿qué lección se atreven a dar? ¿Por qué no aprovechó el señor Sánchez este miércoles desde la tribuna para pedir perdón a los españoles?", ha preguntado, para subrayar que Ábalos, el "ministro plenipotenciario", "su amigo" y su "hombre fuerte", ha sido condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

El vicesecretario del PP ha indicado que Sánchez había sido "avisado de las andanzas" de Ábalos y eso "le lleva a echarle del Ministerio y del partido". "Pero ¿qué ocurre en 2023 para que le recupere para las listas por Valencia a las Cortes Generales? ¿Qué sabe Ábalos que el señor Sánchez no quiere que cuente? ¿Qué le debe?", ha interpelado, para criticar que, después de conocer "toda esa basura" que rodeaba al exministro, decidiera "blindarle" con un escaño en el Congreso.

"SI LOS NÚMEROS NO DAN, UNA MOCIÓN DE CENSURA ES UNA PANTOMIMA"

En cuanto a si ve ahora más motivos para presentar una moción de censura, después de conocer la sentencia del 'caso mascarillas', De los Santos ha señalado que el PP es "un partido serio" y ha rechazado hacer una sesión plenaria "simplemente para poner de manifiesto lo que ya todos los españoles saben, que el Gobierno es una organización criminal liderada por un ciudadano que tiene a toda su familia imputada y a todos sus hombres de confianza" investigados.

El responsable de Educación del PP ha señalado que "cuando los números no dan", "cualquier moción de censura es una pantomima". "Y el Partido Popular es un partido muy serio que no se abona a la idea de la pantomima", ha zanjado.

Dicho esto, ha recalcado que hay "motivos suficientes" para que el presidente del Gobierno convoque elecciones y para que "deje ya de engañar y de proteger a quienes han delinquido porque ya hay una sentencia firme", con una condena de 24 años a su exministro de Transportes.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha resaltado que el presidente del Gobierno debería dejar votar a los españoles para que "decidan si ha llegado el día en que esta panda de mafiosos dejen sus sillones, sus ministerios y sobre todo de robar".

LOS PRESUPUESTOS Y LA FECHA DE LAS ELECCIONES

Al ser preguntado por la posibilidad de que Sánchez adelante las generales si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado, De los Santos ha recordado que el presidente ha anunciado otras veces que presentaría unas cuentas públicas y no lo ha hecho porque "es un mentiroso patológico".

"¿Dónde va a aprobar el techo de gasto y con quién? Y lo más importante, ¿hasta dónde está dispuesto a vender España para conseguir los votos de partidos como ERC o el PNV?", se ha preguntado, para criticar que pueda llegar a recortar a la "exhausta España" para "asegurarse los votos de quienes nunca han creído en España".

Dicho esto, ha aludido a la posición actual de los socios del PSOE. En el caso de Junts, ha señalado que las "dos almas" del partido se han enfrentado en una primarias en Barcelona y la candidata de Carles Puigdemont "ha perdido estrepitosamente frente a la opción del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias". Por tanto, ha dicho que Junts "tiene problemas internos que hacen complicada incluso su propia gobernanza".

CREE QUE EL PNV ESTÁ "VENDIDO" AL PSOE

Sobre el PNV, el vicesecretario del PP ha asegurado que es un partido que "está vendido a un Partido Socialista con el que gobierna en Euskadi". A su entender, es "un partido que está absolutamente necesitado de los apoyos que el PSOE le asegura en Euskadi y a cambio dispuesto a lo que sea para que Pedro Sánchez continúe".

"¿Qué va a hacer el PNV después de que hemos sabido que en Tubos Reunidos quizá la SEPI, Leire Díez y esta trama corrupta pudo también intermediar? ¿Qué va a hacer el PNV después de conocer que el señor Ortuzar también andaba al límite de lo que es legal y lo que no? Pues el PNV ya no es el PNV", ha enfatizado.