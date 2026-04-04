El PP critica el alza de precios en Semana Santa y reclama elecciones ante el "deterioro" económico

1075006.1.260.149.20260404122828 Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal ha denunciado este sábado el encarecimiento del coste de vida durante la Semana Santa, señalando el aumento de los precios de los carburantes y otros bienes, así como el "deterioro" de los servicios públicos tras "ocho años de gobierno socialista".

En unas declaraciones, Nadal ha afirmado que muchas familias que se desplazan estos días se han encontrado con "precios de la gasolina más altos, en general los precios más elevados", además de carreteras en mal estado y un servicio ferroviario que, según ha indicado, "no funciona como funcionaba antes". En este sentido, ha criticado que el tren de alta velocidad, "que era un orgullo nacional", presenta ahora retrasos y menos frecuencias.

El dirigente 'popular' ha vinculado esta situación con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, asegurando que "los salarios se los ha comido la inflación" mientras, a su juicio, la carga fiscal no ha dejado de aumentar. Por ello, exige reformas en el impuesto sobre la renta, con especial atención a las familias y acusa al Gobierno de negarse a llevarla a cabo.

Así, ha puesto como ejemplo los últimos datos de recaudación tributaria, destacando que "los ingresos por IRPF e IVA han crecido hasta los 100.000 millones de euros". En concreto, ha detallado que 65.000 millones corresponden al IRPF y otros 35.000 millones al IVA, soportado por las familias a través del consumo.

"¿Y todo para qué? Para unos servicios públicos deteriorados", ha criticado Nadal, quien ha señalado además que España es, según el Banco Central Europeo, el país que menos inversión pública realiza, pese al incremento de la presión fiscal.

Nadal ha subrayado que las familias con hijos han sido las más afectadas por la subida de precios, especialmente en partidas como la energía y los alimentos, que tienen un mayor peso en su cesta de la compra.

Pero ha criticado que la situación actual del Gobierno impide adoptar reformas, afirmando que España "no tiene ni Gobierno ni Parlamento para llevarlas a cabo", por lo que ha considerado "urgente" no solo un cambio de políticas, sino también la convocatoria de elecciones generales "para cambiar de gobierno".

En este contexto, el vicesecretario del PP ha defendido la necesidad de un cambio en la política económica y ha asegurado que las principales medidas de alivio adoptadas hasta ahora proceden de propuestas previas del Partido Popular, como la rebaja de impuestos sobre la gasolina, la electricidad, el gas o el butano, que, según ha afirmado, fueron inicialmente rechazadas por el Ejecutivo.

Por último, ha advertido de que la crisis económica "se está alargando" y ha reclamado nuevas medidas orientadas a mejorar la productividad y "reformar el país".