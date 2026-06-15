El PP critica que Bolaños anuncie plazas de jueces sin haberlas creado antes: "Que no nos den gato por liebre"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado este lunes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que anuncie la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales sin haberlas creado y ha añadido que ese paso debe ir acompañado del "resto de personal que conforman esos tribunales que se tienen que ampliar". Por eso, ha pedido que no les den "gato por liebre".

"Llevar a cabo la convocatoria no es suficiente. No podemos estar repitiendo constantemente que estamos ante un hecho histórico si nos falta todavía la creación de esas plazas y si estamos hablando del año 2028. Es la demostración de la falta de planificación y de previsión", ha dicho Gamarra, para añadir que el "orden correcto" habría sido crear primero esas plazas.

Así se ha pronunciado después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor "macroconvocatoria" de la historia según ha precisado el ministro Bolaños en su cuenta de la red 'X'. La citada convocatoria de 700 plazas se divide en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio.

En la clausura de la jornada organizada por el Grupo Popular en el Congreso bajo el título 'Un año de la Ley de Eficiencia: revisión ya', Gamarra ha admitido que están "muy bien" las convocatorias extraordinarias, "pero no es suficiente si te falta todavía el juzgado y los medios para ese juzgado", ha apostillado.

DEFIENDE REVISAR LA LEY DE EFICIENCIA DE BOLAÑOS

En su intervención, Gamarra ha defendido una "revisión inmediata" de la Ley de Eficiencia de Servicio Público de Justicia que impulsó el Ministerio que dirige Félix Bolaños por considerar que tiene "graves carencias" y que hay que revertirlas. "Es el momento de la revisión y no admite dilación", ha enfatizado.

Gamarra ha destacado que esta norma se puso en marcha hace un año "sin previsión, sin organización, sin criterios homogéneos y sin medios suficientes". A su entender, la falta de presupuesto y de memorias económicas "al final sí que lastran la aplicación y la implementación de una ley".

La dirigente del PP ha asegurado que hay "una mayoría absoluta" que ha pedido en el Congreso la reforma de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) con el objetivo de "revertir" los efectos que están teniendo en los niños, los adolescentes y las familias. "Si coincidimos 185 diputados no tendría que haber ningún tipo de problema a que corrijamos esto de manera quirúrgica", ha resaltado, para defender esa "reforma legislativa rápida".

Gamarra, que ha insistido en la "mala técnica legislativa" y la "falta de previsión" de la Ley de Eficiencia, ha recalcado que el PP no se conforma con una "mala" norma, sino que intenta "mejorarla" con esta "escucha activa" para corregir sus "carencias", en línea con lo que hicieron con la llamada Ley del 'solo sí es sí'.

"EL PP NO PUEDE ESTAR CALLADO"

Previamente, tras la inauguración de la jornada que ha realizado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, con críticas a Bolaños, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha querido mostrar su "descontento" por las palabras que había escuchado.

"Son palabras que no proceden en un foro profesional. Se nos ha llamado aquí a hablar sobre la ley, sobre la marcha de la ley y no hacer política", ha manifestado. A su entender, "no es el sitio donde atacar a instituciones" con las que tienen que "relacionarse cada día".

Después, Gamarra ha trasladado a Salvador González que hay que "entender" que el Partido Popular "no pueda estar callado ante ciertas circunstancias que están ocurriendo" en España. "Aspiro a que en nuestro país no se normalice que todos los días tengamos que estar hablando de causas judiciales o de cómo a la justicia se le ataca desde otro poder", ha aseverado.