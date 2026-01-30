PP critica la "falta de coraje" de Sánchez por no ir al funeral y a Puente, por soberbio: le salió la bestia de Twitter

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, de la IV Escuela Gregorio Ordóñez, en el hotel Costa Vasca, a 24 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no estar a la altura de gobernar ese país" por no haber tenido el "coraje" para acudir al funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, y ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como una persona "insensible", "soberbia" e "incompetente", reclamando de nuevo su dimisión.

Asimismo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado a Puente de "faltar el respeto a las victimas" en su comparecencia en el Senado "cuando dice que todo lo ha hecho bien". "Salió la 'bestia de Twitter' que ha demostrado ser", ha sentenciado la 'popular'.

En este contexto, Gamarra ha considerado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, que la ausencia del jefe del Ejecutivo en el acto funerario, que se celebró este jueves en Huelva, es una demostración "de la gran fractura social de la que es responsable el presidente del Gobierno".

"Tenemos un gran problema cuando, ante un funeral en memoria de 45 españoles que han perdido la vida en un accidente ferroviario que todavía exige muchas explicaciones y muchas responsabilidades, el presidente del Gobierno ni va ni quiere ir, ni quieren que vaya", ha señalado, para añadir que Sánchez "carece de la sensibilidad y el coraje necesarios para estar al frente de este país".

A juicio de la dirigente 'popular', esa ausencia evidencia que el presidente "no puede seguir siendo presidente del Gobierno" porque "no está a la altura de España".

Frente a ello, ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha sabido estar en su sitio en todo momento" y ha insistido en que "cambiar las cosas pasa por cambiar el Gobierno".

AUSENCIA DE VOX EN EL FUNERAL DE HUELVA: SE EQUIVOCÓ

Asimismo, Gamarra también se ha referido a la ausencia de Vox en el funeral, considerando que "ayer era un día única y exclusivamente para estar con las familias". "Creo que Vox se equivocó, porque era un día para acompañar a quienes han perdido lo más preciado y a quienes todavía luchan por su vida", ha señalado.

Por otro lado, la 'popular' ha reiterado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería dimitir "de manera inmediata" tras su comparecencia en el Senado este jueves. "Sabíamos que era incompetente y mentiroso, pero ayer sumamos a eso la insensibilidad y la soberbia", ha afirmado, acusándole de ser responsable de un "abandono mantenido" de la red ferroviaria y de haber mentido sobre las causas del accidente.

Según Gamarra, el ministro "no es capaz de dar tranquilidad a los españoles" ni de garantizar que se esté investigando lo ocurrido con transparencia y asunción de responsabilidades. "Hemos pasado de tener una red ferroviaria que era la envidia de Europa a una en la que los españoles dudan en confiar", ha denunciado.

ÓSCAR PUENTE 'BESTIA DE TWITTER'

En la misma línea, Ezcurra, ha cuestionado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, que el ministro de Transportes pueda "mirar a la cara a las víctimas" tras no haber acudido al funeral onubense. "Ayer no las acompañó. Ni él ni ningún miembro del Gobierno ha hecho ningún gesto", ha reprochado, denunciando que Puente "no está dando la cara" en un momento de máxima gravedad.

Ezcurra ha cargado además contra la comparecencia del ministro en la Cámara Alta, que se prolongó durante siete horas, y ha acusado a Puente de "faltar al respeto a las víctimas". "En una comparecencia tan larga acaba cayéndose el traje de gestor sacrificado y sale la 'bestia de Twitter' que ha demostrado ser, insultando el dolor y la dignidad de las víctimas al decir que lo ha hecho todo muy bien", ha afirmado.

A su juicio, la gestión del Ministerio que dirige está bajo una "enorme desconfianza" por las contradicciones sobre el estado de las vías, el mantenimiento de la red y la reducción de velocidades, una situación que, ha subrayado, "exige responsabilidades políticas".

ACCIDENTE DE ANGROIS: "CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES"

Ante las comparaciones con el accidente de Angrois, cuando el PP no pidió la dimisión de la entonces ministra Ana Pastor, Gamarra ha defendido que "las circunstancias son absolutamente diferentes" y ha recordado que aquel siniestro tuvo una sentencia judicial que atribuyó la causa al exceso de velocidad, mientras que en el caso actual se trata, a su juicio, de "una falta de mantenimiento prolongada en el tiempo".

"Estamos hablando de un Gobierno que lleva casi ocho años y que ha abandonado nuestras infraestructuras", ha afirmado, añadiendo que existen además "graves casos de corrupción vinculados al Ministerio de Fomento".

En este sentido, Ezcurra ha insistido en que el accidente de Angrois fue provocado por "un fallo humano", contrario al "fallo en la infraestructura" de Adamuz. "Es competencia directa del Gobierno, por lo tanto, es el Ejecutivo el que tiene que responder", ha reiterado

Finalmente, Gamarra ha insistido en que las advertencias de los profesionales del ferrocarril han sido "ignoradas" y que la reducción de la velocidad en algunos tramos demuestra la existencia de deficiencias. "Eso exige responsabilidades políticas, y el máximo responsable es Óscar Puente", ha concluido.