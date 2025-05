El PP denuncia "falta de seguridad de la infraestructura" tras el robo de cable y responsabiliza a Transportes

"Sánchez nos deja tirados a más de 6.300 viajeros de AVE sin ninguna solución", asegura Carmen Fúnez

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado "falta de seguridad de la infraestructura" de la que es responsable el Ministerio de Transportes tras el robo de cable que ha afectado a 21 trenes y más de 6.300 viajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La dirigente del PP ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje tirado a más de más de 6.300 viajeros de AVE "sin ninguna solución". "La falta de seguridad de la infraestructura es responsabilidad del ministerio. Se muestra como víctima quién tiene responsabilidad en evitar el problema", ha escrito en un mensaje en 'X'.

Fúnez, que viajaba en uno de los trenes afectados que salía de Puertollano, ha explicado en un vídeo que el Ministerio no ha dado "ninguna respuesta". "Nosotros hoy no queremos que nos digan si han robado el cable o no. Lo que queremos es que se nos trate con dignidad y que se nos lleve a nuestro lugar de destino lo antes posible", ha reclamado.

La vicesecretaria de Organización de los 'populares' ha cuestionado, según su versión, que si "a las 18.00 horas sabían que se había robado el cable, ¿por qué no han impedido que los trenes salgan de su destino?". "Si sabían que tenía ese problema la línea de alta velocidad, ¿por qué no han puesto a disposición de todos los pasajeros, autobuses u otros medios para llevarnos a nuestros lugares de destino?", ha insistido.

Fúnez ha lamentado que en su tren "ni siquiera" haya cafetería o las máquinas expendedoras de comida "están estropeadas y cerradas". "Y aquí estamos, niños mayores y trabajadores que tienen que llegar a Madrid cuanto antes porque mañana tienen que ir a sus puestos de trabajo", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, y su Ministerio "no son víctimas". "Las víctimas somos nosotros. Ellos son los responsables por no haber garantizado la seguridad de esta línea de alta velocidad que hace años era la envidia de todos los españoles a nivel internacional y hoy es un auténtico desastre", ha lamentado.

"MALA GESTIÓN"

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que también viajaba en uno de los trenes afectados desde Sevilla a Madrid, ha lamentado que hayan dejado a la gente subirse al tren ante el robo de cable en la línea de alta velocidad, además de falta de información con los pasajeros.

"¿Por qué no han dado una respuesta alternativa? ¿Por qué no han avisado para que las personas mayores o las personas con niños hubiesen decidido, muy posiblemente, no viajar y haber retrasado el mismo?", ha preguntado Bravo en un vídeo difundido en 'X', en el que también ha acusado al Gobierno de "incompetencia y "mala gestión".

"Es un gobierno que los españoles no nos merecemos. Ya está bien", ha criticado Bravo, quien ha lamentado que "cada vez es más normal el caos y cada vez más rara la puntualidad" en Renfe.