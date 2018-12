PP denuncia "presiones" de una plataforma de presos de ETA a hosteleros de Bilbao para que financien una manifestación

Publicado 18/12/2018 14:35:16 CET

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha denunciado este martes que hosteleros bilbaínos se han puesto en contacto con su partido para advertir de que la plataforma 'Orain Presoak' ha enviado una remesa de cartas en las que animan a los bares de la ciudad a aportar dinero para apoyar la marcha a favor de los presos de ETA del próximo 12 de enero.

En un comunicado, Fernández ha explicado que, en la misiva, esta plataforma afirma que tiene "problemas económicos" y que, por ello, "es imprescindible la aportación de todos". De esta forma, según ha apuntado, 'Orain Presoak' reclama a los bares una aportación de 20 euros a cambio de que el colectivo les considere "bar colaborador" en los "boletines informativos" que distribuirán ese día, donde aparecerá su "localización".

La dirigente popular ha instado a la plataforma a "dejar en paz" a los hosteleros de la capital vizcaína, y se ha solidarizado con los propietarios de los establecimientos hosteleros que han recibido la carta, porque "no es del agrado de nadie que te anuncien que, si no te posicionas a favor de los presos de ETA, para el mundo de la izquierda abertzale tu bar no será un colaborador". "Estas presiones suenan a viejo y deben desaparecer por completo de Euskadi", ha apuntado.