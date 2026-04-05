El PP denuncia que Sánchez lleva toda la legislatura sin Debate de la Nación pese a que lo prometió en 2024

Archivo - La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista concedida a Europa Press. - EDUARDO PARRA (EP) - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleve toda esta legislatura sin someterse a un Debate sobre el estado de la Nación --el último tuvo lugar en julio de 2022-- e incumpla su propio compromiso de celebrar "anualmente" esa cita parlamentaria. A su entender, evidencia su "hipocresía".

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha exigido con ahínco en esta legislatura celebrar el Debate de la Nación y es una de las propuestas incluidas en el plan de calidad institucional del PP que presentó públicamente en enero de 2023 en Cádiz.

De hecho, el PP llevó al Pleno del Congreso en abril de 2025 su propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Baja para regular su celebración anual y así animar al presidente Pedro Sánchez a convocarlo. La Cámara Baja tomó esa iniciativa en consideración pero sigue en plazo de enmiendas desde entonces.

El Debate de la Nación fue una cita parlamentaria que instituyó Felipe González en 1983 y acumula 26 ediciones. Hasta el año 2015 se celebró todos los años en los que no hubo sesión de investidura, pero a partir de ese año, con la repetición de elecciones, las investiduras fallidas y las mociones de censura, tardó siete años en volver a convocarse.

"EN LOS OCHO AÑOS DE SÁNCHEZ SOLO HA HABIDO UN DEBATE"

De hecho, el último debate de política general tuvo lugar en julio de 2022 y, aparte de los 'cara a cara' de Pedro Sánchez con los portavoces de los grupos parlamentarios, hubo una tercera sesión para votar un centenar de propuestas de resolución.

"En los ocho años de Sánchez solo ha habido un Debate de la Nación", ha asegurado a Europa Press Cuca Gamarra, que ha recordado que el jefe del Ejecutivo tiene "capacidad para plantear ese debate y si no lo hace es porque no le da la gana".

Además, ha señalado que el "colmo de la desvergüenza" es que el propio Gobierno anunciase la "obligatoriedad" de esa cita anual en septiembre del año 2024, cuando presentó su Plan de Acción por la Democracia en el Consejo de Ministros y siga sin convocarlo. "Es una hipocresía y una tomadura de pelo", ha afirmado Gamarra.

Ese plan del Ejecutivo contempla la obligación de realizar el Debate sobre el estado de la Nación anualmente, lo que conllevará "una reforma del Reglamento de las Cortes Generales", según aseguró entonces el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"QUEDARÍA RETRATADA SU FALTA DE MAYORÍA PARLAMENTARIA" Gamarra ha indicado que Sánchez no convoca ese debate porque actúa por "pura supervivencia" y se vería su "falta de proyecto para España" y "la corrupción que le acorrala". Además, cree que "se notaría que preside un Gobierno absolutamente dividido" como, según ha subrayado, se vio hace 10 días en el Consejo de Ministros que aprobó el decreto anticrisis por la guerra de Irán.

En tercer lugar, ha advertido de que en ese debate --en el que se someten a votación resoluciones de los grupos parlamentarios-- quedaría "perfectamente retratada su falta de mayoría parlamentaria". "Blanco y en botella", ha apostillado.

Asimismo, la exsecretaria general del PP ha afirmado que Sánchez con su comportamiento lo que evidencia es "su falta de hábitos democráticos" y ha recordado que "ya dijo que gobernaría sin el Parlamento, pero no solo sin capacidad para legislar sino de someterse al mínimo control".

Gamarra, que ha coordinado el Plan de Regeneración Democrática que el PP aplicará si Feijóo llega a la Moncloa, ha criticado que Sánchez se haya dedicado a "borrar" y "pisotear" usos democráticos que siguieron presidentes anteriores. Y eso, ha proseguido, ha hecho que ahora se plantee la necesidad de convertirlos en "obligatorios" para que la ausencia de esos debates no se repita en el futuro.

Aparte del Debate de la Nación, Gamarra ha señalado que si el PP gobierna también será "obligatorio" que el Gobierno tenga que "rendir cuentas" del cumplimiento de las proposiciones y mociones aprobadas por el Parlamento, de forma que no queden en "un limbo".

EL GOBIERNO PRESUME DE SOMETERSE AL CONTROL PARLAMENTARIO

Después de que el PP preguntase por escrito en la Cámara Baja sobre el motivo por el que el Gobierno decidió no solicitar la celebración de un debate de política general en el año 2025, el Gobierno contestó asegurando que "cumple rigurosamente con la obligación constitucional de someterse al control parlamentario a través de todos y cada uno de los mecanismos" que recoge la Constitución "en su Título V, dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales".

En esa respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno recuerda que Sánchez ha comparecido en Pleno en una docena de ocasiones y los ministros "en 45", "además de 151 comparecencias en comisiones de ambas Cámaras". A eso, prosigue, hay que añadir las preguntas orales que responden en cada una de las sesiones de control, las interpelaciones y las preguntas escritas que se formulan diariamente "en ejercicio de la fiscalización permanente de la actuación del Ejecutivo".