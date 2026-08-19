El PP desdeña el traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta: "El interés superior del menor será estar con su familia"

Archivo - El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, este viernes en Jaén en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado el plan con el que trabaja el Ministerio de Infancia y Juventud para trasladar a 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península y ha defendido que "el interés superior del menor es estar con su familia".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Bravo ha defendido que el mejor lugar en el que pueden estar los menores es "en su entorno" y con su familia, y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.

También ha querido recordar las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.

Por ello, Bravo ha cuestionado que el Gobierno esté velando por el interés superior del menor, como ha aseverado este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ya que "hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan".

"Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?", ha sustanciado el vicesecretario del PP.